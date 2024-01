Acquaenna annuncia dilazioni per il pagamento delle ultime bollette che comprendevano più bimestri

Acquaenna, la società che gestisce il servizio idrico nella zona di Enna, ha recentemente comunicato il ritardo nella fatturazione è stato causato da problemi tecnici legati all’introduzione di un nuovo sistema informatico. Questo intoppo ha portato all’emissione di bollette che comprendono i consumi di più bimestri, con una rateizzazione standard in due rate. L’azienda preso atto del problema proporrà delle soluzioni di pagamento dilazionato. Queste misure sono state elaborate per alleviare il disagio causato dalla situazione e verranno comunicate in dettaglio dopo un incontro con l’Assemblea dell’ATI (Ambito Territoriale Idrico) di Enna, previsto per lunedì 29 gennaio 2024.

L’Amministratore Delegato di Acquaenna, Ing. Alessandro Rinaldi, ha sottolineato l’importanza del nuovo sistema informatico nell’ambito di un processo più ampio di digitalizzazione. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio offerto, in linea con le disposizioni dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ente regolatore dei servizi idrici in Italia.

