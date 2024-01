Enna – Campagna vaccinale anti covid-19 a domicilio

Le vaccinazioni anti Covid-19 stanno assumendo una nuova forma nel nord della Provincia di Enna, grazie all’iniziativa dell’Unità di Continuità Assistenziale (U.C.A.). Questa nuova strategia, pensata per raggiungere un maggior numero di persone in modo efficace e sicuro, include sia le vaccinazioni a domicilio sia quelle effettuate presso la sede UCA.

Le vaccinazioni a domicilio sono un passo significativo verso l’accessibilità dei servizi sanitari. Questo servizio è particolarmente pensato per i soggetti allettati e non deambulanti, oltre che per coloro che sono ricoverati presso le RSA e le Case Famiglie di cura nei Comuni dei Distretti Sanitari di Agira e Nicosia. Questa opzione elimina la necessità per queste persone vulnerabili di recarsi in un centro vaccinale, riducendo così il rischio di esposizione al virus e facilitando il processo di immunizzazione.

Per quanto riguarda le vaccinazioni in sede, situate a Nissoria in via dell’Orto n.1, queste sono dedicate ai pazienti deambulanti residenti nei Comuni del Distretto di Agira, includendo Agira, Leonforte, Nissoria e Regalbuto. La procedura prevede che le vaccinazioni vengano effettuate su appuntamento, permettendo così una migliore organizzazione e riducendo tempi di attesa e assembramenti.

La prenotazione può essere effettuata chiamando i numeri 0935/660157 o il cell. 366/9508527, o inviando una mail a usca.agira@asp.enna.it. Le prenotazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:00, fornendo un’ampia finestra per organizzare la propria vaccinazione.