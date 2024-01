Aggressione a un medico di ENNA all’Umberto I

Un dirigente medico dell’ospedale Umberto I di Enna è stato aggredito fisicamente da un familiare di un paziente. L’incidente,accaduto alcuni giorni fa e che ha suscitato la reazione dell’Ordine dei Medici, è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza nei confronti del personale sanitario. Renato Mancuso, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, condanna fermamente l’accaduto e annuncia l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il responsabile.

La violenza contro i sanitari non è un fenomeno isolato e riflette un crescente malcostume sociale. Mancuso sottolinea l’importanza di proteggere il personale sanitario, fondamentale per il buon funzionamento del servizio sanitario, e di promuovere un cambiamento culturale che riconosca e rispetti il loro ruolo nella società. La certezza della pena e la prevenzione sono strumenti chiave per contrastare questi episodi di violenza.