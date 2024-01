Piazza Armerina – Dal 22 gennaio ritornano le multe automatiche: controlli intensivi sulla sicurezza stradale

Importanti novità per i cittadini di Piazza Armerina in tema di sicurezza stradale. A partire dal 22 Gennaio 2024, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza della circolazione stradale, l’Assessorato Polizia Locale, viabilità e trasporti, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ha annunciato l’implementazione di numerosi controlli stradali. Questa iniziativa è volta a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, sia all’interno dell’area urbana che in quella extraurbana.

La novità principale di questa campagna riguarda l’uso di strumentazione mobile per il rilevamento della velocità e delle infrazioni al Codice della Strada. Questi controlli saranno effettuati direttamente dal personale della Polizia Locale di Piazza Armerina, il quale opererà in uniforme, in conformità alle disposizioni legali. Come già è avvenuto in passato anche un semplice divieto di sosta verrà rilevato in maniera automatica dal sistema di telecamere montato a bordo delle auto della polizia locale e sanzionato a termini di legge.

È un passo significativo verso un incremento della sicurezza stradale, specialmente in zone di alta concentrazione veicolare come Via Libertà, Piazza Garibaldi e Piazza Boris Giuliano, piazza Sen. Marescalchi. L’intento è ridurre gli incidenti stradali e favorire l’ordine e il rispetto del codice della strada. La Polizia Locale raccomanda vivamente di adottare una guida prudente, rispettando i limiti di velocità indicati dalla segnaletica stradale. Questo appello non è solo un richiamo alla responsabilità individuale di ogni conducente, ma anche un invito a contribuire attivamente alla sicurezza collettiva. Sull’argomento è intervenuto l’assessore alla Polizia Municipale Epifano Di Salvo che ha sottolineato come l’iniziativa ha l’obiettivo di prevenire certi comportamenti che non posso più essere accettati. “Ormai prevale il senso civico – ha dichiarato Di salvo – e il rispetto delle norme quando si guida un veicolo è essenziale. Preavvisando la popolazione dell’utilizzo di sistemi automatici dimostriamo che la volontà dell’amministrazione non è quella di fare cassa, ma di rendere la circolazione veicolare rispettosa non solo di tutte le norme del codice della strada ma anche del buonsenso civico di cui tutti abbiamo bisogno”.

