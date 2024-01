L’ Assostampa esprime solidarietà al giornalista José Trovato querelato dalla famiglia Bevilacqua

Assostampa Enna, insieme alla segreteria regionale di Assostampa Sicilia e al Gruppo Cronisti, ha espresso il proprio sostegno al giornalista José Trovato, vicesegretario provinciale della sezione di Enna di Assostampa e membro del direttivo del Gruppo Cronisti Siciliani. Trovato, noto per il suo impegno nel raccontare le dinamiche del fenomeno mafioso nel territorio ennese, è stato recentemente denunciato dai figli di Raffaele Bevilacqua, un boss di Enna deceduto l’anno scorso. Questa vicenda mette in luce le sfide che i giornalisti affrontano nel loro lavoro, in particolare quando si tratta di reportage su argomenti sensibili come la criminalità organizzata.