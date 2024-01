Concluso un percorso di formazione di tre senegalesi che tornano in Africa per aprire una loro attività

La storia di Dabo, Awa e Gerome, tre giovani senegalesi, è una testimonianza di crescita e speranza. Grazie al progetto di formazione promosso da Don Bosco 2000 e Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo, questi giovani hanno avuto l’opportunità di viaggiare in Italia con visto regolare e di formarsi professionalmente. Il loro viaggio si è concluso con successo, e ora faranno ritorno in Senegal per avviare una polleria. Durante il loro soggiorno ad Aidone, i tre hanno lavorato in tre diverse macellerie – Tespi, Gimmillaro e Papa – dove hanno appreso le tecniche di macellazione dei polli, le norme igieniche e i valori del lavoro di squadra. La loro esperienza è stata arricchita dalla generosità e professionalità dei macellai che li hanno accolti e guidati.