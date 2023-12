Il 14 dicembre al Garibaldi di Piazza Armerina il film “Santocielo” con Ficarra e Picone (prima nazionale)

Dal 14 al 23 Dicembre

(escluso il 20 dicembre)

Ore 17,00 – 19,00 – 21.30

Il film “Santocielo” di Ficarra e Picone, diretto da Francesco Amato, si presenta come una commedia dai toni a tratti amari ma caratterizzata da una grande tenerezza. La trama ruota attorno a un disordine paradisiaco dove Dio (interpretato da Giovanni Storti), insieme agli angeli, discute sul destino dell’umanità, messa a dura prova da guerre, fanatismo, avidità e cambiamento climatico. La soluzione proposta è quella di inviare un nuovo Messia sulla Terra. Per errore, un angelo di nome Aristide, interpretato da Picone, finisce per ingravidare un uomo, Nicola Balistreri, interpretato da Ficarra, un professore bigotto che lavora in un liceo cattolico.

Il film affronta temi sociali importanti, come il pregiudizio, l’uso improprio della religione e la questione della parità di genere, in maniera sottile e intelligente. Si evidenzia come la religione, spesso legata a pregiudizi, dovrebbe servire invece a creare un legame astratto con qualcosa che va oltre la nostra comprensione. Il personaggio di Nicola, attraverso la sua esperienza di gravidanza, inizia a comprendere che ci sono aspetti della vita che vanno oltre i preconcetti e le imposizioni esterne.

Il film è lodato per la sua capacità di affrontare temi importanti con umorismo e sensibilità, evitando toni moralistici o didascalici. È descritto come una commedia intelligente che, pur mantenendo un approccio leggero e accessibile, non manca di profondità e significato. Inoltre, si sottolinea la presenza di personaggi femminili forti, interpretati da Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, che giocano un ruolo centrale nella narrazione.

In sintesi, “Santocielo” è una commedia che, attraverso il suo umorismo garbato e la sua narrazione intelligente, offre una riflessione su questioni sociali rilevanti, mostrando come il superamento dei pregiudizi possa portare a una maggiore comprensione e accettazione degli altri e di sé stessi. Ricordiamo che recentemente Valentino Picone è stato ospite al teatro Garibaldi di Piazza Armerina per la manifestazione Visiona Movie Fest svoltasi il 27 e 28 ottobre.

Lucia Sansone per StartNews

