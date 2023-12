Legge di stabilità regionale: incentivi all’occupazione e sconti sui bolli auto approvati in Commissione Bilancio.

In corso di discussione all’Assemblea Regionale Siciliana la Legge di Stabilità vi segnaliamo alcuni articoli approvati in sede di commissione che ovviamente dovranno essere successivamente rettificati in Aula. Il primo riguarda l’occupazione. L’articolo prevede un contributo fino a 10 mila euro all’anno, per tre anni, alle aziende siciliane che assumono nuovi lavoratori o trasformino i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. In pratica la riscrittura dell’articolo prevede che tale limite venga aumentato a 30 mila euro nel triennio 2024-2026 se l’assunzione riguarda donne o soggetti over 50. Inoltre il contributo di 30 mila euro triennale verrà riconosciuto anche alle micro imprese ed ai professionisti che assumono collaboratori. Inoltre il requisito di disoccupazione per l’accesso al beneficio varrà per chi si trova in tale condizione da almeno tre mesi.

Il secondo il bollo auto. In commissione Bilancio all’Ars è stato approvato un articolo che prevede la riduzione del 10 per cento per chi è in regola con i pagamenti e ulteriore riduzione del 10 per cento per chi opera la domiciliazione bancaria del versamento.

