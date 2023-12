Enna, riunione del C.O.V. per la viabilità invernale

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/12/29185068_1702481452.mp3

Si è svolta questa mattina, presso la Prefettura di Enna, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), presieduta dal Prefetto dott.ssa Maria Carolina Ippolito, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Libero Consorzio Comunale, dei Comuni della provincia, dei gestori delle infrastrutture e della Croce Rossa Italiana. L’incontro aveva lo scopo di definire le linee guida per la gestione delle emergenze di viabilità nella stagione invernale 2023-2024, in previsione di possibili eventi meteo avversi, come forti nevicate, che potrebbero compromettere la circolazione stradale sul territorio.

Il Prefetto ha confermato la validità del Piano Neve vigente, che prevede una rete di comunicazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti, nonché il monitoraggio e gli interventi preventivi sulle principali arterie stradali. Ha inoltre sottolineato l’importanza di aggiornare le pianificazioni comunali di protezione civile, in modo da adottare un approccio preventivo all’emergenza, che si rivela essenziale per affrontare le situazioni di criticità connesse alle grandi precipitazioni nevose. Il C.O.V. si riunirà periodicamente per verificare lo stato di attuazione delle misure previste e per valutare eventuali ulteriori azioni da intraprendere.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato