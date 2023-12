Turismo: Piazza Armerina si prepara ad accogliere l’Educational Tour 2024.

Nel cuore della Sicilia, Piazza Armerina si prepara ad accogliere l’importante appuntamento dell’Educational Tour 2024, un evento che promette di svelare i segreti di questa affascinante città e di delineare le nuove strategie per la stagione turistica 2024. Previsto per il 16 e 17 dicembre, l’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore, influencer, giornalisti e amministratori, tutti riuniti per discutere e condividere idee innovative.

Alla scoperta di Piazza Armerina e della Villa Romana del Casale

Il tour inizierà il 16 dicembre con la visita al centro storico di Piazza Armerina, seguito da una visita notturna alla Villa Romana del Casale, sito UNESCO di inestimabile valore. La serata si concluderà con una cena di gala, un’occasione unica per assaporare la ricchezza della cultura e della cucina locale.

Un confronto tra esperti per il futuro del turismo

Il 17 dicembre, il Teatro Garibaldi diventerà il palcoscenico di una conferenza programmatica, dove si discuteranno i successi della stagione turistica corrente e si tracceranno le linee guida per il 2024. Con un aumento del 5,8% nei flussi turistici rispetto al 2022, la Sicilia si sta affermando come una destinazione sempre più popolare. La conferenza esplorerà diversi segmenti del turismo: culturale, naturalistico, cicloturistico, crocieristico, cinematografico, enogastronomico e della ristorazione.

Interventi di esperti e dibattiti aperti

Personalità come il sindaco Nino Cammarata, l’assessore al Turismo Ettore Messina, e esperti di diversi settori del turismo, tra cui Antonio Di Monte e Sergio Lo Piano per il turismo crocieristico, Emmanuel Maggi e Alessandro Lanteri per il cicloturismo, e Mario Musumeci per il cinema, contribuiranno con le loro visioni e esperienze. Anche la promozione internazionale, le strategie di marketing digitale e il ruolo dei programmi televisivi nel turismo saranno argomenti di discussione.

Un evento che promette di lasciare il segno

Con l’obiettivo di valorizzare i tesori di Piazza Armerina e offrire un’esperienza turistica coinvolgente, l’**Educational Tour 2024** si configura come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che operano nel settore del turismo e per chi desidera scoprire le meraviglie della Sicilia.

