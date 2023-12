Sospensione del servizio Idrico a Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Valguarnera e altri comuni

La Società Siciliacque, mediante nota prot. n. 001-0009766-GEN/2023 del 07/12/2023, ha annunciato l’interruzione dell’erogazione idrica in alcuni comuni per consentire interventi di riparazione sulla condotta di adduzione. Questa sospensione avverrà dalle ore 07.00 del 13/12/2023 e per le successive 48 ore nei Comuni di Agira, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e nell’Area Industriale del Dittaino. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati in caso di imprevisti.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 4.2 / 5. - Voti: 5 Questo articolo non è stato ancora valutato