Museo di Aidone: la Regione interviene per garantire l’accesso anche nei giorni festivi

La Regione ha trovato una soluzione per garantire l’apertura festiva del Museo di Aidone e del sito archeologico di Morgantina. Questa decisione, attesa da tempo, è un segnale importante per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali in Sicilia, specialmente per quei visitatori che possono viaggiare solo durante il fine settimana o le festività.

Il Museo di Aidone, conosciuto per ospitare reperti straordinari, tra cui la famosa Venere di Morgantina, è una destinazione cruciale per gli appassionati di storia e arte antica. L’apertura festiva del museo offre una nuova opportunità per ammirare queste opere, rendendole accessibili a un pubblico più ampio. Allo stesso modo, il sito archeologico di Morgantina, un gioiello nel panorama archeologico siciliano, diventa più facilmente visitabile, permettendo ai turisti e ai locali di esplorare uno dei siti più significativi dell’antichità greca in Italia.

L’accessibilità ai siti culturali durante i giorni festivi è fondamentale per promuovere la conoscenza del patrimonio storico e artistico, soprattutto in una regione come la Sicilia, ricca di tesori inestimabili. L’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in accordo con il direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, Arch. Liborio Calascibetta, ha deciso di impiegare un dipendente per le mansioni di biglietteria, vigilanza e custodia. Questo dipendente sarà affiancato da personale di ditte di vigilanza non armata, che sarà regolarizzato con un contratto e che fornirà anche supporto per accoglienza, informazioni al pubblico e sorveglianza dei luoghi

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 5 / 5. - Voti: 1 Questo articolo non è stato ancora valutato