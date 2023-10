Troina – Convegno sull’autismo e disabilità intellettiva: un nuovo paradigma di intervento

Per capire meglio… ➡️ Disabilità Intellettiva Una condizione caratterizzata da limitazioni significative sia nel funzionamento intellettivo che nelle abilità adattive. Disturbi dello Spettro dell’Autismo Un gruppo di disturbi dello sviluppo neurologico che influenzano la comunicazione e il comportamento sociale. Approccio integrato Una strategia che combina diversi metodi e tecniche per affrontare un problema in modo completo. Terapia Occupazionale Una forma di terapia che aiuta le persone a raggiungere l’indipendenza in tutte le aree della vita attraverso l’uso di attività quotidiane. Punto di riferimento Un’entità o un concetto che serve come standard o guida in un determinato contesto.