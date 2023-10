A Piazza Armerina riunione del comitato dei sindaci del distretto socio sanitario

La riunione del comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario di Piazza Armerina(*), presieduta dal sindaco Nino Cammarata, ha approvato alcuni provvedimenti in materia di politiche sociali. Tra questi, il piano del “dopo di noi” e la programmazione dell’azione del “fondo povertà” rivolto alle fasce più deboli, prevalentemente percettori del reddito di cittadinanza.Con queste misure, il comitato mira a fornire maggiore sostegno concreto alle comunità locali, affrontando le sfide sociali e sanitarie del distretto.

Fondo Povertà

Il Fondo Povertà è un fondo nazionale istituito dalla Legge di Stabilità 2016 con l’obiettivo di combattere la povertà e l’esclusione sociale. Originariamente dotato di 1 miliardo di euro all’anno, il fondo è stato utilizzato per finanziare varie misure di sostegno economico e inclusione sociale. Con la legge di bilancio per il 2019, è stato istituito il Fondo per il Reddito di Cittadinanza, che ha assorbito una parte delle risorse del Fondo Povertà. Le risorse del Fondo Povertà sono ora utilizzate per finanziare interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà, come il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Piano “Dopo di Noi”

Il piano “Dopo di Noi” è un insieme di misure e servizi destinati a garantire la continuità dell’assistenza e del benessere delle persone con disabilità dopo la scomparsa dei loro genitori o tutori. Questo piano è particolarmente importante per assicurare che queste persone non siano lasciate in uno stato di vulnerabilità e possano continuare a vivere una vita dignitosa.