Pizza Enna Fest: una celebrazione di sapore e comunità che conquista 25.000 visitatori

La città di Enna è stata, per quattro giorni, la capitale indiscussa della pizza, grazie alla seconda edizione del “Pizza Enna Fest”. Dal 28 settembre al 1 ottobre, le strade del centro storico si sono trasformate in un’enorme pizzeria a cielo aperto, attirando una folla di circa 25.000 visitatori.

Organizzato dalla CNA e dall’Associazione Pizzaioli Ennesi, con il patrocinio del Comune, l’evento ha superato ogni aspettativa. “È stato stupefacente vedere così tante persone riunite per celebrare la pizza, un elemento così fondamentale della nostra cultura culinaria”, ha commentato Antonio Cammarata, Presidente dell’Associazione Pizzaioli Ennesi. Tra le tante varietà di pizza offerte, una in particolare ha catturato l’attenzione e il palato dei visitatori: la “Pizza Ennese”. Questa prelibatezza locale ha ricevuto una menzione speciale per i suoi sapori unici e autentici, diventando quasi un simbolo dell’evento.

Filippo Scivoli, Presidente della CNA di Enna, ha sottolineato come l’evento sia stato non solo una festa per il palato, ma anche un’importante vetrina per l’artigianato e le piccole e medie imprese locali. “Questo evento dimostra come la passione e la dedizione possano davvero fare la differenza nella crescita economica e culturale della nostra comunità”, ha dichiarato.

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto alla comunità di Enna e ai numerosi sponsor che hanno reso possibile questo straordinario evento. Con un successo così clamoroso, gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di rendere il Pizza Enna Fest un appuntamento fisso nel calendario enologico e gastronomico della città.