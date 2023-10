Interventi estivi della Guardia di Finanza di Enna: oltre 400 operazioni a tutela di imprese e consumatori

Durante il periodo estivo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna ha messo in campo 370 equipaggi, eseguendo circa 400 interventi. Queste operazioni facevano parte di un più ampio dispositivo di contrasto all’illegalità economico-finanziaria, soprattutto nelle località con maggiore afflusso turistico.

Tra le varie attività, sono stati effettuati 116 interventi specifici contro l’abusivismo commerciale e per la tutela delle norme sulla certificazione dei corrispettivi. Questi interventi hanno portato alla scoperta di 35 irregolarità. Inoltre, 17 operazioni sono state condotte per contrastare il lavoro sommerso, identificando 16 lavoratori irregolari, di cui 12 completamente “in nero”, e verbalizzando 10 datori di lavoro.

Un altro aspetto riguarda i controlli sui prezzi dei carburanti, intensificati per scoraggiare eventuali manovre speculative. Sono state rilevate 3 irregolarità in questo ambito. Nel settore della lotta alla contraffazione e della sicurezza dei consumatori, sono stati sequestrati oltre 100 prodotti non sicuri, tra cui accessori per cellulari e prodotti di elettronica. Due persone sono state denunciate per reati contro la fede pubblica. Le operazioni estive della Guardia di Finanza di Enna si inseriscono in una strategia più ampia, in linea con le direttive governative, mirata a garantire la concorrenza leale tra le imprese e a tutelare i consumatori.