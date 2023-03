Caltanissetta, vincita da un milione di euro al Colorado Cafè: una scommessa fortunata

Questa mattina un cliente fortunato ha vinto un milione di euro al Colorado Cafè di via Leone XIII a Caltanissetta. L’uomo, non abituale frequentatore del bar tabacchi, ha giocato una schedina da un euro al 10eLotto e ha centrato tutti i dieci numeri estratti, portando a casa la somma da capogiro.

L’emozione della vincita è stata vissuta in diretta, alle 7.15, quando l’uomo ha visto sul monitor del bar i numeri estratti e ha scoperto di aver vinto il premio milionario. I proprietari del bar tabacchi, Domenica Zoda e la sua famiglia, hanno immediatamente comunicato la notizia al fortunato vincitore.

Tuttavia, quando è stato chiaro che l’importo era troppo elevato per essere pagato in tabaccheria, l’uomo ha ringraziato e se ne è andato. Non si sa nulla sulla sua identità o sulle intenzioni riguardo alla somma vinta.

La combinazione vincente della schedina è stata la seguente: 3-13-28-80-82-83-85-88-89-90. Una combinazione che ha portato fortuna al vincitore e ha reso felici i proprietari del bar tabacchi, che hanno condiviso con entusiasmo la notizia della vincita.

La vincita da un milione di euro al Colorado Cafè è una bella notizia per la città di Caltanissetta e per tutti gli amanti del gioco d’azzardo, che sperano di poter ripetere la fortuna del vincitore. Non resta che augurare al fortunato sconosciuto una buona gestione della somma vinta e di godere appieno del suo successo.