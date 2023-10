Istituto Superiore Napoleone Colajanni di Enna: Studenti protagonisti di tre eventi cittadini

L’anno scolastico è iniziato in modo significativo per gli studenti dell’Istituto Superiore “Napoleone Colajanni” di Enna. Coordinati da un team di docenti, i giovani hanno partecipato a tre importanti eventi cittadini, dimostrando un impegno notevole nel campo della cultura e dell’educazione. Gli studenti sono stati i ciceroni del festival Le Vie dei tesori, guidando turisti e visitatori attraverso diverse location di Enna. Questa esperienza fa parte dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, un’iniziativa che coinvolge gli studenti dell’ultimo triennio dei licei.

Inoltre, il liceo classico ha ospitato il gruppo folk greco Lefkada Pegasus per un interscambio culturale. La giornata è stata caratterizzata da letture di lirici greci, riflessioni sul bullismo e momenti di convivialità, culminando in una performance multietnica di sirtaki e tarantelle. L’ultimo evento ha visto la partecipazione degli studenti alla proiezione del documentario “L’ombelico della Sicilia” di Nello Correale. Il coro e l’orchestra del liceo musicale hanno eseguito dal vivo le colonne sonore del film, ricevendo grandi applausi dal pubblico.

La dirigente scolastica Maria Silvia Messina ha espresso grande orgoglio per le realizzazioni degli studenti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e mondo della cultura.