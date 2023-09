Piazza Armerina – Attività Sociali in Ricordo della Dott.ssa Laura La Malfa

Nonostante la prematura scomparsa della dott.ssa Laura La Malfa, il suo spirito altruista e il suo impegno a favore della comunità continuano a ispirare azioni di rilevanza sociale nel territorio di Piazza Armerina. Il presidente dell’Avis locale, Michele Billeci, insieme al presidente dell’Associazione Donne Medico sezione di Piazza Armerina, dott.ssa Linda Vitali, hanno annunciato il progresso di iniziative dedicate alla memoria della dott.ssa La Malfa.

La dipartita di Laura ha dato origine a una rete di collaborazione tra enti del terzo settore, in sinergia con istituzioni come il Comune di Piazza Armerina, le scuole di secondo grado locali, l’ASP n. 4 di Enna e il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale M. Chiello di Piazza Armerina. Questa collaborazione, con il prezioso sostegno della famiglia La Malfa, rappresenta un esempio di mutuo soccorso che coinvolge attivamente i cittadini.

Finora, sono state realizzate diverse iniziative di interesse pubblico e sociale in onore della memoria della dott.ssa Laura La Malfa. Tra queste, spicca il progetto “Piazza Armerina Cardio Protetta“, che ha coinvolto oltre 70 cittadini nella formazione sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare e l’installazione di 6 defibrillatori semi-automatici in varie zone della città.

Inoltre, sono state assegnate 6 borse di studio nella prima edizione della “Borsa di Studio Laura La Malfa” a meritevoli studenti del territorio. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il recente corso di aggiornamento sulle manovre BLS-D, rivolto a tutto il personale che opera nel Pronto Soccorso dell’ospedale M. Chiello. Questo corso, essenziale per garantire una risposta efficace alle emergenze sanitarie della città, è stato offerto gratuitamente grazie all’impegno dei formatori qualificati Giada Sarda e Salvatore Cancarè.

L’approccio collaborativo tra diversi enti ha dimostrato ancora una volta di essere un veicolo per risultati positivi nella comunità locale. Il presidente dell’Avis, Michele Billeci, ha espresso la sua gratitudine alla dott.ssa Crescimanno, responsabile del Pronto Soccorso di Piazza Armerina, per il supporto fornito e ha elogiato la dott.ssa Linda Vitali per il suo ruolo nella gestione amministrativa dell’evento. Infine, un sentito ringraziamento è stato rivolto alla famiglia La Malfa, che continua a consentire di onorare la memoria di Laura attraverso iniziative come questa.

Le attività a ricordo della dott.ssa Laura La Malfa non si fermano qui, poiché è già in programma la seconda edizione della “Borsa di Studio Laura La Malfa” e altri corsi BLS-D aperti a tutti i membri della comunità. L’obiettivo è diffondere ulteriormente le conoscenze sulle manovre di salvataggio per una città più sicura e pronta ad affrontare le sfide sanitarie.