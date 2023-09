Un ottobre ricco di sagre, feste e manifestazioni culturali in Sicilia. Ecco dove trovarle.

Ottobrando a Floresta: una manifestazione dedicata ai prodotti tipici e al folclore nel comune messinese immerso nei Nebrodi, con una carrellata di sagre e un programma di arte, cultura e spettacoli. Ogni domenica di ottobre si celebra una sagra diversa, come quella del formaggio, della castagna, del miele e del fungo.

Ottobrata Zafferanese: la festa dei prodotti tipici dell’Etna, che si svolge nel centro storico di Zafferana Etnea. Ogni weekend di ottobre si può degustare il vino, il miele, le mele, le noci, i funghi, i dolci e il famoso mosto cotto.

Festa di San Placido: la festa patronale di Biancavilla, che si celebra il 5 e il 6 ottobre in onore di San Placido Martire, protettore dei contadini e dei frutticoltori. La festa prevede una processione con la statua del santo, accompagnata da bande musicali, fuochi d’artificio e degustazioni di prodotti locali.

Oktoberfest Stefanese: la versione siciliana della famosa festa della birra tedesca, che si tiene a Santo Stefano di Camastra, la cittadina della ceramica. Dal 5 all’8 ottobre si possono assaggiare le birre bavaresi e artigianali, accompagnate dallo street food siciliano e internazionale.

Sagre del Ficodindia

Sagra del Ficodindia a Roccapalumba: questa sagra, che si tiene dal 13 al 15 ottobre, è una delle più famose e antiche della Sicilia. Roccapalumba è un paese situato nel Parco dei Nebrodi, noto anche come il “paese delle stelle” per il suo osservatorio astronomico. La sagra celebra il ficodindia, un frutto spinoso e succoso che cresce in abbondanza in questa zona. Potrai degustare il ficodindia in tutte le sue varianti: fresco, secco, in marmellata, in mostarda, in gelato, in liquore e persino in pizza. Inoltre, potrai assistere a spettacoli musicali, teatrali, folkloristici e a laboratori del gusto12.

Sagra del Ficodindia a San Cono: questa sagra, che si svolge il 6, 7 e 8 ottobre, è dedicata al “bastardone”, una varietà di ficodindia tipica di San Cono, un paese in provincia di Catania. Il “bastardone” si caratterizza per il suo colore rosso intenso e il suo sapore dolce e aromatico. Potrai assaporare questo frutto in diverse preparazioni, come il sorbetto, il gelato, la granita, il liquore e il torrone. Inoltre, potrai visitare il centro storico del paese, ricco di monumenti e chiese, e partecipare a giochi, concorsi e animazioni.

Sagra del Ficodindia a Belpasso: questa sagra, che si tiene il 14 e il 15 ottobre, è organizzata dall’Associazione Pro Loco di Belpasso, un comune alle pendici dell’Etna. La sagra vuole valorizzare il ficodindia, un frutto che rappresenta la cultura e l’identità siciliana. Potrai gustare il ficodindia in diverse modalità: al naturale, in macedonia, in crema, in gelato, in liquore e in dolci. Inoltre, potrai ammirare le bellezze naturali e artistiche di Belpasso, come il parco acquatico Etnaland, il castello Normanno e la chiesa Madre.