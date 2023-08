Piazza Armerina – La Viabilità e le Sanzioni nel mese di agosto. Arrivano gli autovelox

Durante le prime due settimane di agosto, la Polizia Municipale ha svolto un’intensa attività di controllo e vigilanza sul territorio, assicurando ordine e sicurezza durante le celebrazioni delle tradizionali feste d’agosto. Oltre a questo il corpo di polizia locale di Piazza Armerina ha condotto una rigorosa supervisione della viabilità cittadina, portando alla luce numerose infrazioni.

Nel dettaglio, tra il 1 e il 15 agosto, sono state elevate ben 123 sanzioni grazie allo strumento dello street control. Allo stesso modo, il personale in pattuglia per le strade ha stilato 192 verbali. Tra questi, 87 sono stati emessi per il mancato rispetto dei posti riservati ai disabili, includendo le aree di accesso e gli scivoli sui marciapiedi. Le restanti sanzioni sono state attribuite a diverse violazioni del codice della strada.

“La cittadinanza è, inoltre, avvisata – si afferma in un comunicato – che presto verrà introdotto un nuovo servizio di controllo della velocità. Questo prevederà l’uso di un autovelox “civetta” come strumento di rilevazione, e postazioni fisse posizionate in punti strategici della città. L’azione della Polizia Municipale intende garantire la sicurezza di tutti i cittadini e assicurarsi che le norme stradali vengano rispettate. Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione quando si è alla guida e a rispettare le regole del codice della strada”