WhatsApp: la netiquette per comunicare bene, rispettare gli altri e dimostrarsi sempre educati

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più diffuse al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Permette di comunicare in modo rapido e semplice con amici, parenti, colleghi e conoscenti, inviando messaggi di testo, vocali, immagini, video, documenti e altro ancora. Tuttavia, come ogni strumento di comunicazione online, richiede anche delle regole di comportamento, o netiquette, per garantire una comunicazione efficace e rispettosa degli altri.

La netiquette è l’insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento in Rete. Queste regole non sono scritte né imposte da nessuno, ma si basano sul buon senso e sulla cortesia. Seguire la netiquette su WhatsApp significa evitare di creare incomprensioni, fastidi e figuracce con i propri interlocutori, sia nelle chat private che nei gruppi.

Ecco le principali regole da seguire per usare WhatsApp in modo corretto:

– Avvertire se non si può rispondere: se si riceve un messaggio e non si ha tempo o voglia di rispondere subito, è bene avvisare il mittente con un breve messaggio o con una emoji. In questo modo si evita di farlo sentire ignorato o ansioso, soprattutto se ha inviato un messaggio importante o urgente. Se si ha disabilitato la conferma di lettura (le spunte blu), è ancora più importante avvertire se non si può rispondere.

– Non inviare messaggi nel bel mezzo della notte: a meno che non si tratti di una situazione di emergenza o di un fuso orario diverso, è sconsigliato inviare messaggi a orari inopportuni, come nel cuore della notte o all’alba. Si rischia infatti di svegliare o disturbare il destinatario, che potrebbe avere il telefono acceso o non averlo silenziato. Inoltre, è meglio evitare di inviare messaggi dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo: si potrebbe scrivere qualcosa di cui pentirsi il giorno dopo.

– Essere chiaro e comprensibile: per comunicare bene su WhatsApp è importante scrivere in modo chiaro e comprensibile, usando un linguaggio appropriato in base al contesto e al destinatario. È bene evitare le abbreviazioni e le storpiature tipiche degli SMS, che possono rendere difficile la lettura del messaggio o farlo sembrare scortese o superficiale. Inoltre, è meglio non spezzettare il messaggio in più parti, ma scrivere un unico messaggio ben strutturato e completo.

– Curare la grammatica: anche se si tratta di una comunicazione informale, è importante curare la grammatica dei propri messaggi, evitando errori ortografici o sintattici che possono compromettere la chiarezza e la credibilità del messaggio. Prima di inviare un messaggio, è bene rileggerlo e correggere eventuali errori. Se si ha qualche dubbio sulla correttezza di una parola o di una frase, si può usare il correttore automatico del telefono o consultare un dizionario online, oppure basta usare il sito di ChatGPT per chiedere di produrne una versione corretta

– Non abusare delle maiuscole, della punteggiatura e delle emoji: scrivere in maiuscolo o in grassetto un intero messaggio può essere interpretato come urlare o imporre il proprio punto di vista al destinatario. È meglio usare le maiuscole solo per evidenziare una parola o una frase importante. Allo stesso modo, non bisogna abusare dei segni di punteggiatura (come i punti esclamativi o interrogativi) o delle emoji (le faccine o le icone che esprimono emozioni o concetti), perché possono rendere il messaggio confuso o eccessivo. È meglio usare questi elementi con moderazione e solo quando servono a integrare o a chiarire il significato del messaggio.

– Disattivare le notifiche luminose e sonore se si è in luoghi pubblici o in presenza di altre persone: se si è impegnati in una chat intensa o se si ricevono molti messaggi, è bene disattivare le notifiche luminose e sonore del telefono, per non infastidire le persone che ci sono intorno. Questa regola vale soprattutto se si è in luoghi pubblici, come cinema, teatri, biblioteche, musei, scuole, uffici ecc. In questi casi, è meglio mettere il telefono in modalità silenziosa o aereo, e controllare i messaggi solo quando si ha la possibilità di farlo senza disturbare.

Queste regole valgono sia per le chat private che per i gruppi WhatsApp, ma questi ultimi richiedono anche delle regole specifiche, perché coinvolgono più persone e possono generare più problemi. Ecco le principali regole da seguire per gestire i gruppi WhatsApp:

– Non inviare messaggi privati all’interno dei gruppi: se si vuole comunicare con una sola persona del gruppo, è meglio scrivere un messaggio privato e non all’interno del gruppo. In questo modo si evita di intasare la chat con messaggi irrilevanti per gli altri partecipanti, e di rivelare informazioni personali o sensibili che potrebbero non interessare o addirittura infastidire gli altri.

– Essere breve e conciso: quando si scrive un messaggio in un gruppo WhatsApp, è bene essere breve e conciso, evitando di scrivere lunghi discorsi o di ripetere le stesse cose. In questo modo si facilita la lettura e la comprensione del messaggio da parte degli altri partecipanti, e si risparmia tempo e spazio. Se si ha bisogno di scrivere un messaggio lungo o complesso, è meglio usare un altro mezzo di comunicazione, come una mail o una telefonata.

– Non inviare contenuti multimediali pesanti o inutili: i contenuti multimediali, come immagini, video, audio o documenti, possono essere molto utili per arricchire la comunicazione in un gruppo WhatsApp, ma possono anche essere molto pesanti da scaricare e da conservare sul telefono. Per questo motivo, è bene non abusare di questi contenuti, e inviarli solo quando sono necessari o pertinenti al tema del gruppo. Inoltre, è bene evitare di inviare contenuti inutili o ripetitivi, come catene, meme, fake news o spam, che possono annoiare o irritare gli altri partecipanti. NON INVIARE MESSAGGI DI BUONGIORNO, BUONASERA, ECC. Le notifiche inutili sono fastidiose

– Non uscire dai gruppi senza motivo o senza salutare: uscire da un gruppo WhatsApp può essere interpretato come un gesto di maleducazione o di rifiuto nei confronti degli altri partecipanti. Per questo motivo, è bene uscire da un gruppo solo quando ci sono delle ragioni valide, come il cambiamento di lavoro, di scuola, di interessi ecc. Inoltre, è bene salutare gli altri partecipanti prima di uscire dal gruppo, ringraziandoli per la condivisione e spiegando brevemente il motivo della propria uscita.

Seguendo queste regole di netiquette su WhatsApp si potrà comunicare in modo efficace e rispettoso con i propri interlocutori, sia nelle chat private che nei gruppi. In questo modo si eviterà di creare incomprensioni, fastidi e figuracce con i propri contatti, e si potrà godere appieno delle potenzialità di questa applicazione di messaggistica. 😊

Lucia Sansone per StartNews