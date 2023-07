Interruzione dell’erogazione idrica in diversi comuni della provincia di Enna per lavori di riparazione urgenti

La Società Siciliacque ha comunicato che, per consentire l’esecuzione di importanti lavori di riparazione lungo la condotta idrica, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in diverse località della provincia di Enna. La decisione di sospendere temporaneamente l’approvvigionamento idrico è stata presa al fine di eseguire cinque interventi urgenti lungo la rete idrica. Le zone interessate da questa interruzione saranno Agira, Aidone, Assoro (Frazione di San Giorgio), Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Catanzaro, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e l’Area Industriale del Dittaino.

L’interruzione dell’erogazione idrica avrà inizio il 19 luglio 2023 alle ore 08:00 e si prevede che durerà circa 48 ore. Tuttavia, è importante sottolineare che la durata potrebbe variare in base a eventuali imprevisti che potrebbero emergere durante i lavori di riparazione e che comunque saranno comunicati alle popolazioni interessate allo stop del servizio

La Società Siciliacque, scusandosi per gli eventuali disagi causati da questa interruzione, assicura che lavorerà con la massima celerità per ripristinare l’erogazione idrica nelle zone interessate. Si raccomanda alla popolazione di adottare misure di razionalizzazione dell’uso dell’acqua durante questo periodo di sospensione al fine di minimizzare gli inconvenienti. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’interruzione dell’erogazione idrica, si consiglia di consultare il sito web ufficiale della Società Siciliacque o di contattare il servizio clienti dedicato.

La Società Siciliacque ringrazia la popolazione per la comprensione e la collaborazione durante questa fase di lavori di riparazione, necessari per garantire un servizio idrico efficiente e affidabile nella provincia di Enna.