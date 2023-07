La Disbiosi, libro del pediatra Rosario Colianni dedicato al benessere della flora batterica intestinale

“La Disbiosi e i segreti della flora batterica intestinale” sono gli argomenti sviluppati nell’ultimo libro del pediatra Rosario Colianni, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Il volume, appena edito a stampa, è presentato da tre medici dell’ASP di Enna: Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario, Loredana Disimone, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dove presta servizio l’autore, e Mauro Sapienza, Primario di Medicina Interna dell’Ospedale Umberto I di Enna.

“Il libro, scritto con linguaggio semplice e accessibile – evidenzia Rosario Colianni – fa conoscere l’importanza della flora batterica intestinale e delle tante malattie che possono originare da un suo mancato equilibrio chiamato disbiosi. Dare conoscenza anche ai non addetti ai lavori circa l’interessante funzionalità dei batteri intestinali, che compongono il “microbiota”, è importante per migliorare lo stile di vita. L’insieme di tutti i batteri che colonizzano fin dalla nascita il nostro organismo e che vivono in simbiosi con il nostro corpo sono necessari non solo per le difese locali dell’intestino ma anche per tutti i processi immunitari e metabolici del nostro organismo. Molte malattie anche degenerative così pure la predisposizione e l’insorgenza dei tumori possono originare dalla Disbiosi. Pertanto, la sana alimentazione, ottimizzata alla salute intestinale, porta senza dubbio al miglioramento esponenziale della qualità della vita.”