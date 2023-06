Giorgio Galletta nominato commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Enna

Fratelli d’Italia (FdI) ha annunciato la nomina di Giorgio Galletta come nuovo Commissario del partito per la provincia di Enna. L’approvazione della nomina è stata data dall’organizzazione nazionale di FdI in accordo con la dirigenza locale, segnando un passo importante nella crescita e nell’affermazione del partito nell’ennese.

Galletta, un membro attivo della dirigenza sia regionale che nazionale di FdI, è ben conosciuto nella comunità Ennese. Da anni contribuisce attivamente alle attività di FdI grazie alla sua profonda conoscenza del territorio e alle sue competenze politiche.

L’onorevole Eliana Longi ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di Galletta nel nuovo ruolo. “Sono certa che svolgerà con grande impegno il suo ruolo nel promuovere la crescita di Fratelli d’Italia nella provincia di Enna,” ha dichiarato Longi. “Con la dirigenza locale, siamo pronti a collaborare con Giorgio Galletta nelle future sfide politiche. Questo includerà la promozione dei principi e delle politiche del partito, la gestione delle campagne elettorali, il sostegno alle candidature locali e la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni locali”.

FdI vede questa nomina come un’opportunità preziosa per rafforzare il proprio legame con i cittadini di Enna e dell’ennese, e per estendere ulteriormente la sua presenza e la sua influenza nel territorio.

L’on. Longi ha poi rivolto un ringraziamento al Coordinatore Provinciale uscente, l’avv. Carmelo Barbera, per il suo contributo dato alla provincia di Enna e al partito. Ha infine dato il benvenuto al commissario Galletta, sottolineando l’importanza del suo lavoro per il futuro del partito.