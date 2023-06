Raccolta rifiuti – Sicurezza lavorativa garantita per i lavoratori dei cantieri di Piazza Armerina e Gela

La UGL di Enna e Caltanissetta ottiene l’impegno di Impianti SRR a mantenere il personale in seguito al passaggio di cantiere.

Grazie all’operato della UGL di Enna e Caltanissetta, i lavoratori dei cantieri di Piazza Armerina e Gela vedranno garantito il loro passaggio di cantiere. L’annuncio arriva a seguito di un incontro svoltosi il 28 Giugno presso la sala consiliare del comune di Mazzarino, durante il quale rappresentanti sindacali e l’amministrazione di Impianti SRR, futura responsabile del servizio di raccolta rifiuti nell’area, hanno discusso i dettagli del passaggio.

Il nuovo accordo prevede clausole sociali per i 39 lavoratori del cantiere di Piazza Armerina, il cui numero è destinato ad aumentare a 43, e per i 114 lavoratori del cantiere di Gela. Tutti i lavoratori che hanno svolto almeno 240 giornate lavorative con le attuali società incaricate del servizio vedranno riconosciuti tutti i diritti acquisiti in anni di duro lavoro e sacrificio.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto”, dichiara Matteo Libertino, segretario provinciale UGL igiene ambientale Enna. “Da sempre sosteniamo, insieme agli amici e colleghi della UGL Caltanissetta guidata da Andre Alario, che la salvaguardia del personale dovrebbe essere l’obiettivo principale di questo storico passaggio. Il dialogo costruttivo con la governance di Impianti ha portato al miglior risultato possibile”.

Nonostante l’importante risultato, Libertino aggiunge che rimangono altri aspetti da affrontare, come evidenziato in un documento allegato agli atti della riunione. Tra questi, la necessità di fornire contratti a tempo pieno ai lavoratori attualmente part-time e di riconoscere adeguatamente il lavoro di chi svolge mansioni fondamentali per il mantenimento del servizio, nonché il giusto avanzamento parametrale per i lavoratori che ne hanno diritto in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

“Siamo sicuri che queste richieste saranno ascoltate e che potremo continuare su questa strada di collaborazione e dialogo che ci ha permesso di ottenere grandi risultati sia per Impianti sia per i lavoratori, che siamo onorati di rappresentare”, conclude Libertino.

L’accordo rappresenta un passo importante per la sicurezza lavorativa in un periodo di incertezza, garantendo stabilità e tutela ai lavoratori coinvolti nel passaggio di cantiere.