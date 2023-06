L’Influenza delle tecnologie AI sulla produzione di immagini: tra creatività e innovazione

Nell’era della digitalizzazione, l’intelligenza artificiale (AI) sta diventando una forza motrice nello sviluppo e nella produzione di immagini. L’AI ha introdotto nuovi livelli di creatività e innovazione nella produzione di immagini, offrendo strumenti che possono analizzare, modificare e perfino creare immagini partendo da zero. I filtri fotografici intelligenti, ad esempio, utilizzano l’AI per migliorare le foto, regolando automaticamente l’esposizione, il contrasto e la saturazione. La restaurazione di immagini è un altro settore in cui l’AI ha avuto un impatto significativo. Gli algoritmi possono rimuovere graffi e segni di usura da vecchie foto, riportandole a nuova vita. L’upscaling, ovvero l’incremento della risoluzione di un’immagine, è un altro campo in cui l’AI ha mostrato i suoi vantaggi. Infine, l’AI sta rivoluzionando l’arte con la creazione di opere generative. Questi algoritmi “imparano” da un vasto database di immagini e poi creano nuove immagini basate su quello che hanno appreso.