Terremoto 5.5 al largo di Malta, trema ancora la Sicilia

La notte scorsa, la Sicilia orientale è stata scossa da un terremoto di magnitudo 5.5, registrato al largo di Malta alle 00.19. L’evento è stato avvertito nettamente nelle città della costa ionica, come Catania, Siracusa e Ragusa. L’ipocentro è stato localizzato in mare, a diversi chilometri a sud-est dell’Isola dei Cavalieri, a una profondità di 10 chilometri¹²³.

Il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana ha confermato che il sisma non ha causato danni significativi, ma ha preallertato i sindaci e le strutture di protezione civile per eventuali interventi e la verifica delle condizioni delle abitazioni e delle infrastrutture. A scopo precauzionale, sono state messe sotto osservazione le aree costiere per un poco probabile maremoto¹². Preallertate anche le organizzazioni di volontariato¹.

Il terremoto al largo di Malta è avvenuto dopo un altro sisma di magnitudo 4.4 che aveva colpito ieri pomeriggio il mare Ionio, a circa 5 chilometri da Aci Castello, provocando il panico tra la popolazione e alcune lesioni a edifici e chiese¹⁴. Gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno spiegato che i due eventi sismici sono legati a due differenti faglie e non sono correlati tra loro⁴.

La Sicilia orientale è una zona ad alto rischio sismico, a causa della complessa interazione tra le placche tettoniche africana ed eurasiatica. Nel corso della storia, la regione è stata colpita da numerosi terremoti devastanti, come quello del 1693 che distrusse decine di città e causò circa 60 mila vittime⁴.

