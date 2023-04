OpenAI e il Garante italiano per la protezione dei dati personali in videoconferenza per risolvere questioni sulla privacy

È in programma per questa sera, 5 aprile, un incontro virtuale tra i rappresentanti di OpenAI e il Garante per la protezione dei dati personali italiano, per discutere le questioni legate al rispetto della privacy degli utenti italiani. La videoconferenza avrà luogo a seguito della recente decisione del Garante di imporre una limitazione temporanea al trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di OpenAI, finché quest’ultima non si conformerà alle normative sulla privacy italiane ed europee. Il Garante ha accolto con favore l’iniziativa di OpenAI, che fa seguito alla lettera inviata ieri dalla società statunitense all’Autorità italiana. Nella lettera, OpenAI ha espresso la propria disponibilità a collaborare immediatamente con il Garante per adeguarsi alle normative europee sulla privacy e trovare una soluzione condivisa che risolva le problematiche sollevate dall’Autorità riguardo al trattamento dei dati dei cittadini italiani. L’incontro di domani rappresenta un passo importante nel processo di adeguamento di OpenAI alle leggi italiane ed europee sulla protezione dei dati personali. La collaborazione tra le due parti è fondamentale per garantire la conformità di OpenAI alle norme sulla privacy e per rassicurare gli utenti italiani riguardo alla sicurezza dei loro dati personali. La questione della privacy è diventata sempre più rilevante a livello globale, con le Autorità di diversi paesi che cercano di garantire la protezione dei dati personali dei propri cittadini.