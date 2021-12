A novembre 2250 passeggeri hanno avuto disagi aerei in Sicilia. Richiedere e ottenere un rimborso.

La Sicilia è tra le regioni d’Italia che presentano il maggiore numero viaggiatori. ItaliaRimborso, azienda

leader nel campo dei rimborsi e risarcimenti per disservizi aerei, nel mese di novembre, ha riscontrato che

oltre 2250 passeggeri hanno riportato delle problematiche per voli cancellati o in ritardo superiore alle tre

ore, ai quali spetta la compensazione di 250 euro.

Solo un volo è stato cancellato in Sicilia per cause riconducibili alle compagne aeree. In particolare si tratta

del volo Palermo-Milano Linate dello scorso 18 novembre dell’Ita Airways per probabile guasto.

Sono i ritardi, invece, quelli a procurare maggiore disagio ai passeggeri che partono e arrivano in Sicilia.

Oltre 56 ore, infatti, sono state accumulate di ritardo nel solo mese di novembre negli aeroporti siciliani.

Ritardi quasi equamente divisi per gli scali di Palermo e Catania.

Sono le low cost che hanno i maggiori ritardi, superando per le tratte siciliane le 40 ore complessive,

provocando non pochi disagi ai passeggeri. I viaggiatori in questione possono procedere, gratuitamente

tramite a ItaliaRimborso, alla compensazione pecuniaria di 250 euro, grazie all’applicazione del

Regolamento dell’Unione Europea 261/2004.

Positivo, invece, il mese per gli scali che hanno meno afflusso di passeggeri rispetto a Palermo e Catania.

Gli aeroporti di Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa, infatti, nel mese di novembre non hanno

riscontrato particolari disagi per i passeggeri.

ItaliaRimborso è disponibile ad assistere gratuitamente i passeggeri, che possono farlo con un comodo

messaggio Whatsapp al 3421031477. In alternativa i viaggiatori possono chiamare il numero 0656548248

o compilare l’apposito form nel sito web www.italiarimborso.it