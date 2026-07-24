Il premio nazionale Calogero Gliozzo a Nissoria. Un monologo inedito interpretato da Federica Amore

Mercoledì 29 luglio, la suggestiva cornice di piazza Stati Uniti a Nissoria accoglierà il gran galà di premiazione della quarta edizione del premio nazionale “Calogero Gliozzo”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Colianni, ha fortemente voluto questo appuntamento culturale, affidandone la direzione artistica a Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo. L’evento metterà al centro il tema della pace, trasformando il concorso in un intenso percorso narrativo che unisce autori e artisti. Il pubblico assisterà alla proclamazione dei vincitori per le sezioni poesia, poesia cantata e racconto breve o monologo, in una serata in cui letteratura, teatro e musica dialogheranno per lanciare un messaggio universale di speranza.

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La cultura come motore di sviluppo per l’entroterra

Il premio si inserisce in una precisa strategia dell’amministrazione locale, mirata a investire nella cultura per far crescere e valorizzare il territorio. L’obiettivo consiste nell’accendere i riflettori sull’entroterra siciliano, dimostrando la capacità dei piccoli centri di generare bellezza e creare nuove opportunità. Nissoria diventa così uno spazio vitale di incontro per scrittori, artisti e cittadini, confermando il ruolo dell’arte come elemento fondante dell’identità comunitaria e vero motore di sviluppo locale.

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Il monologo inedito interpretato da Federica Amore

Uno dei momenti più intensi della manifestazione vedrà protagonista l’attrice Federica Amore, pronta a portare in scena un monologo inedito firmato da Irene Varveri Nicoletti. Il testo nasce da una storia vera e si allinea perfettamente al tema centrale dell’evento. «Non è la prima volta che Irene Varveri Nicoletti scrive qualcosa pensando a me» racconta l’attrice. «Ogni volta riesce a creare testi che sento profondamente vicini, quasi cuciti addosso. Interpretare Maria, sapendo che la sua è una storia vera, mi ha toccata nel profondo. Fin dalla prima lettura ho sentito un brivido. È una donna semplice, concreta, e proprio questa essenzialità rende il suo dolore ancora più potente. Da attrice sento la responsabilità di darle corpo con verità, senza sovrastrutture. Maria porta con sé un messaggio di pace forte e inclusivo, una pace che nasce dal rispetto, dalla memoria e dalla volontà di non ripetere ciò che è accaduto».

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Le armonie del Women Quintet sul palco di Nissoria

Ad arricchire il programma interverrà il Women Quintet, un raffinato ensemble cameristico nato all’interno della celebre Women Orchestra e diretto dalla maestra Alessandra Pipitone. La formazione proporrà un viaggio musicale in cui talento e sensibilità diventeranno strumenti privilegiati di dialogo. «Il Women Quintet nasce per portare gli stessi valori che caratterizzano il nostro progetto artistico, ovvero qualità musicale, condivisione e valorizzazione del talento femminile» spiegano le musiciste. «Crediamo che la musica sia uno dei linguaggi più universali che esistano, capace di superare i confini e avvicinare le persone. Per questo sentiamo che il tema della pace si lega profondamente alla nostra identità. Ogni concerto rappresenta un invito a ritrovare un senso di armonia, rispetto reciproco e speranza».

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Una scelta consapevole per costruire il dialogo

La decisione di dedicare l’edizione alla pace deriva da una profonda riflessione della direzione artistica sull’attuale momento storico. «Parlare di pace oggi rappresenta un dovere morale» sottolineano Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo. «La cultura costituisce uno degli strumenti più potenti per costruire dialogo, partecipazione e consapevolezza. Attraverso la letteratura, il teatro e la musica possiamo creare occasioni di confronto e ricordare che l’arte possiede il potere di unire. Abbiamo scelto questo tema perché crediamo che la cultura debba contribuire a costruire una società più attenta, più solidale e più capace di ascolto». Il gran galà si annuncia quindi come una serata ricca di emozioni, dove la forza della parola ricorderà a tutti che la pace rappresenta una scelta quotidiana e una responsabilità collettiva.