Cerami si prepara per la grande Festa di Sant’Antonio Abate: devozione, tradizione e il concerto di Shade

Cerami (EN) – Fede, tradizione secolare e grande spettacolo si fondono a Cerami per gli attesissimi festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, in programma dal 17 al 26 luglio 2026. La comunità si appresta a vivere dieci giorni di intensa devozione, uniti a momenti di aggregazione e intrattenimento che culmineranno con la trionfale “‘Nsciuta” del Santo e il grande concerto gratuito di Shade in Piazza Marconi.
Il lungo calendario degli eventi, curato dal Confrate Superiore Giuseppe Chiovetta e dal Parroco Arciprete Gaetano Giuffrida, si divide tra un ricco “Programma Liturgico”, che accompagnerà i fedeli tra novene, pellegrinaggi e solenni processioni, e le “Manifestazioni Artistiche e della Tradizione”, che animeranno le serate estive ceramesi con musica, dj set, mostre e spettacoli pirotecnici di altissimo livello.
Di seguito la trascrizione integrale del programma ufficiale della festa.
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
CERAMI, 17 – 26 LUGLIO 2026
– PROGRAMMA LITURGICO –
VENERDÌ 17 LUGLIO
- ORE 21.00: Inizio della Novena con l’intronizzazione della venerata immagine di Sant’Antonio Abate e Celebrazione Eucaristica. In Piazza Sant’Antonio: accensione del Tau Antoniano.
SABATO 18 LUGLIO
- ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica. Presiede Padre Pietro Antonio Ruggiero, confrate onorario della nostra venerabile confraternita.
DOMENICA 19 LUGLIO
- ORE 21.00: Novena, Celebrazione Eucaristica e rinnovo delle promesse dei confrati. Presiede S.E.R. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Nicosia.
LUNEDÌ 20 LUGLIO
- Questua per le vie del paese.
- ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica. Presiede Padre Michele Pitronaci, confrate onorario della nostra venerabile confraternita.
MARTEDÌ 21 LUGLIO – “U VIAGGIU”
- ORE 18.00: Pellegrinaggio dalla Chiesa di Sant’Antonio verso l’edicola votiva del Santo in C.da “Timpone di Sant’Antonio”.
- ORE 20.00: Omaggio floreale da parte del Superiore della Confraternita, Novena e Celebrazione Eucaristica.
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
- ORE 18.30: Al Cimitero: Celebrazione Eucaristica in suffragio delle consorelle e dei confrati defunti e benedizione della nuova cappella cimiteriale della Confraternita.
GIOVEDÌ 23 LUGLIO – “OFFERTA DELLA CERA”
- In questa giornata sarà possibile donare le tradizionali “Torce” al Santo.
- ORE 10.00: “Peregrinatio” della Reliquia di Sant’Antonio Abate nella residenza per anziani “Suor Umberta”.
- ORE 11.00: “Peregrinatio” della Reliquia di Sant’Antonio Abate nella residenza per anziani “Maria SS. della Lavina”.
- ORE 17.00: A Sant’Antonio: Confessioni fino alle ore 18.15.
- ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica seguita dall’Adorazione.
VENERDÌ 24 LUGLIO
- ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica.
SABATO 25 LUGLIO – “VIGILIA DELLA FESTA”
- ORE 08.00: Tradizionale Corteo Storico.
- ORE 12.00: In C.da San Leonardo: Benedizione e tradizionale offerta di pane e formaggio.
- ORE 17.30: Novena e Celebrazione Eucaristica.
- ORE 20.00: Dalla Matrice: Solenne Processione della Sacra Reliquia di Sant’Antonio Abate. Al termine, in Piazza Sant’Antonio, preghiera comunitaria e benedizione con la Reliquia del Santo.
DOMENICA 26 LUGLIO – FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
- ORE 07.00: Il suono a festa delle campane, il rullo dei tamburi e i colpi a cannone annunciano il giorno di festa.
- ORE 08.00: Celebrazione Eucaristica.
- ORE 10.00: Solenne Celebrazione Eucaristica.
- ORE 12.00: “A ‘Nsciuta”: Trionfale uscita di Sant’Antonio Abate sull’artistico fercolo e processione per le vie del paese fino all’Abbazia San Benedetto.
- ORE 19.30: Processione di Sant’Antonio Abate sull’artistico fercolo dall’Abbazia San Benedetto alla sua Chiesa. Al termine della processione il Confrate Superiore pronuncerà l’Atto di Affidamento a Sant’Antonio Abate.
– MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E DELLA TRADIZIONE –
DAL 17 AL 26 LUGLIO – Atrio Scuola Elementare
- Mostra fotografica “Cromatica Antoniana” – IV Edizione.
SABATO 18 LUGLIO
- ORE 22.00: In Piazza Marconi: Tradizionale “‘Ntinna e le pentolacce”.
- ORE 23.30: In Villa: DJ Set con DJ Bonny.
VENERDÌ 24 LUGLIO
- ORE 22.30: In Villa: Spettacolo musicale con Suoni di Romagna.
SABATO 25 LUGLIO
- ORE 22.00: In Piazza Marconi: Spettacolo musicale con Last Minute Band.
DOMENICA 26 LUGLIO
- ORE 09.00: Sfilata del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerami.
- ORE 18.00: In Villa: Esibizione del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerami.
- ORE 21.00: Artistico spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo di Belpasso.
- ORE 23.00: In Piazza Marconi: SHADE in Concerto.
LUNEDÌ 27 LUGLIO
- ORE 22.30: In Piazza Sant’Antonio: Sorteggio lotteria dei festeggiamenti con Una Nota Bossa Band.
Informazioni aggiuntive:
- Illuminazione artistica a cura di New Light Design Events di Giorgio Sinatra.
- Fuochi pirotecnici a cura della ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo.
- Uscita trionfale a cura di Ballon Art Events di Giuseppe Rosto.
Il Confrate Superiore: Giuseppe Chiovetta
Il Parroco: Arc. Gaetano Giuffrida