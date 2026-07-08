Cerami si prepara per la grande Festa di Sant’Antonio Abate: devozione, tradizione e il concerto di Shade

Cerami (EN) – Fede, tradizione secolare e grande spettacolo si fondono a Cerami per gli attesissimi festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, in programma dal 17 al 26 luglio 2026. La comunità si appresta a vivere dieci giorni di intensa devozione, uniti a momenti di aggregazione e intrattenimento che culmineranno con la trionfale “‘Nsciuta” del Santo e il grande concerto gratuito di Shade in Piazza Marconi.

Il lungo calendario degli eventi, curato dal Confrate Superiore Giuseppe Chiovetta e dal Parroco Arciprete Gaetano Giuffrida, si divide tra un ricco “Programma Liturgico”, che accompagnerà i fedeli tra novene, pellegrinaggi e solenni processioni, e le “Manifestazioni Artistiche e della Tradizione”, che animeranno le serate estive ceramesi con musica, dj set, mostre e spettacoli pirotecnici di altissimo livello.

Di seguito la trascrizione integrale del programma ufficiale della festa.

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FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

CERAMI, 17 – 26 LUGLIO 2026

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– PROGRAMMA LITURGICO –

VENERDÌ 17 LUGLIO

ORE 21.00: Inizio della Novena con l’intronizzazione della venerata immagine di Sant’Antonio Abate e Celebrazione Eucaristica. In Piazza Sant’Antonio: accensione del Tau Antoniano.

SABATO 18 LUGLIO

ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica. Presiede Padre Pietro Antonio Ruggiero, confrate onorario della nostra venerabile confraternita.

DOMENICA 19 LUGLIO

ORE 21.00: Novena, Celebrazione Eucaristica e rinnovo delle promesse dei confrati. Presiede S.E.R. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Nicosia.

LUNEDÌ 20 LUGLIO

Questua per le vie del paese.

ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica. Presiede Padre Michele Pitronaci, confrate onorario della nostra venerabile confraternita.

MARTEDÌ 21 LUGLIO – “U VIAGGIU”

ORE 18.00: Pellegrinaggio dalla Chiesa di Sant’Antonio verso l’edicola votiva del Santo in C.da “Timpone di Sant’Antonio”.

Pellegrinaggio dalla Chiesa di Sant’Antonio verso l’edicola votiva del Santo in C.da “Timpone di Sant’Antonio”. ORE 20.00: Omaggio floreale da parte del Superiore della Confraternita, Novena e Celebrazione Eucaristica.

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

ORE 18.30: Al Cimitero: Celebrazione Eucaristica in suffragio delle consorelle e dei confrati defunti e benedizione della nuova cappella cimiteriale della Confraternita.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO – “OFFERTA DELLA CERA”

In questa giornata sarà possibile donare le tradizionali “Torce” al Santo.

ORE 10.00: “Peregrinatio” della Reliquia di Sant’Antonio Abate nella residenza per anziani “Suor Umberta”.

“Peregrinatio” della Reliquia di Sant’Antonio Abate nella residenza per anziani “Suor Umberta”. ORE 11.00: “Peregrinatio” della Reliquia di Sant’Antonio Abate nella residenza per anziani “Maria SS. della Lavina”.

“Peregrinatio” della Reliquia di Sant’Antonio Abate nella residenza per anziani “Maria SS. della Lavina”. ORE 17.00: A Sant’Antonio: Confessioni fino alle ore 18.15.

A Sant’Antonio: Confessioni fino alle ore 18.15. ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica seguita dall’Adorazione.

VENERDÌ 24 LUGLIO

ORE 18.30: Novena e Celebrazione Eucaristica.

SABATO 25 LUGLIO – “VIGILIA DELLA FESTA”

ORE 08.00: Tradizionale Corteo Storico.

Tradizionale Corteo Storico. ORE 12.00: In C.da San Leonardo: Benedizione e tradizionale offerta di pane e formaggio.

In C.da San Leonardo: Benedizione e tradizionale offerta di pane e formaggio. ORE 17.30: Novena e Celebrazione Eucaristica.

Novena e Celebrazione Eucaristica. ORE 20.00: Dalla Matrice: Solenne Processione della Sacra Reliquia di Sant’Antonio Abate. Al termine, in Piazza Sant’Antonio, preghiera comunitaria e benedizione con la Reliquia del Santo.

DOMENICA 26 LUGLIO – FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

ORE 07.00: Il suono a festa delle campane, il rullo dei tamburi e i colpi a cannone annunciano il giorno di festa.

Il suono a festa delle campane, il rullo dei tamburi e i colpi a cannone annunciano il giorno di festa. ORE 08.00: Celebrazione Eucaristica.

Celebrazione Eucaristica. ORE 10.00: Solenne Celebrazione Eucaristica.

Solenne Celebrazione Eucaristica. ORE 12.00: “A ‘Nsciuta” : Trionfale uscita di Sant’Antonio Abate sull’artistico fercolo e processione per le vie del paese fino all’Abbazia San Benedetto.

: Trionfale uscita di Sant’Antonio Abate sull’artistico fercolo e processione per le vie del paese fino all’Abbazia San Benedetto. ORE 19.30: Processione di Sant’Antonio Abate sull’artistico fercolo dall’Abbazia San Benedetto alla sua Chiesa. Al termine della processione il Confrate Superiore pronuncerà l’Atto di Affidamento a Sant’Antonio Abate.

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– MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E DELLA TRADIZIONE –

DAL 17 AL 26 LUGLIO – Atrio Scuola Elementare

Mostra fotografica “Cromatica Antoniana” – IV Edizione.

SABATO 18 LUGLIO

ORE 22.00: In Piazza Marconi: Tradizionale “‘Ntinna e le pentolacce”.

In Piazza Marconi: Tradizionale “‘Ntinna e le pentolacce”. ORE 23.30: In Villa: DJ Set con DJ Bonny.

VENERDÌ 24 LUGLIO

ORE 22.30: In Villa: Spettacolo musicale con Suoni di Romagna.

SABATO 25 LUGLIO

ORE 22.00: In Piazza Marconi: Spettacolo musicale con Last Minute Band.

DOMENICA 26 LUGLIO

ORE 09.00: Sfilata del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerami.

Sfilata del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerami. ORE 18.00: In Villa: Esibizione del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerami.

In Villa: Esibizione del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Cerami. ORE 21.00: Artistico spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo di Belpasso.

Artistico spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo di Belpasso. ORE 23.00: In Piazza Marconi: SHADE in Concerto.

LUNEDÌ 27 LUGLIO

ORE 22.30: In Piazza Sant’Antonio: Sorteggio lotteria dei festeggiamenti con Una Nota Bossa Band.

Informazioni aggiuntive:

Illuminazione artistica a cura di New Light Design Events di Giorgio Sinatra.

Fuochi pirotecnici a cura della ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo.

Uscita trionfale a cura di Ballon Art Events di Giuseppe Rosto.

Il Confrate Superiore: Giuseppe Chiovetta

Il Parroco: Arc. Gaetano Giuffrida