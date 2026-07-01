Valguarnera, Forza Italia interviene sui disagi dei rumori notturni: dialogo aperto con l’amministrazione

A Valguarnera il dibattito sui disagi causati dai rumori notturni registra la presa di posizione ufficiale di Forza Italia. Il rombo dei motori e il caos legato alla movida serale rappresentano un problema concreto per chi vive nelle zone più esposte. Il coordinatore locale Salvatore Galante, affiancato dall’ex assessore Andrea Di Cristina e dall’intero gruppo azzurro, interviene sulla questione per promuovere un piano di intervento rapido ed efficace. L’obiettivo del partito esclude a priori lo scontro politico per concentrarsi esclusivamente sulla ricerca di soluzioni condivise a tutela dei cittadini e del loro benessere quotidiano.

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Nessuna polemica e priorità alle soluzioni condivise

La strategia del coordinamento azzurro mira a garantire un equilibrio essenziale per la tenuta sociale della comunità. «Il nostro obiettivo – precisa Salvatore Galante – non è alimentare polemiche, ma offrire il nostro contributo per individuare soluzioni efficaci nell’interesse della comunità». La priorità del gruppo consiste nel conciliare il sacrosanto diritto al riposo dei residenti con il mantenimento dell’ordine pubblico, garantendo contemporaneamente la salvaguardia della vitalità economica e aggregativa locale. Un compito complesso che richiede un’assunzione di responsabilità collettiva.

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Un patto costruttivo con la sindaca Carmen Cutrona

Per raggiungere il traguardo auspicato, Forza Italia sceglie con convinzione la via della collaborazione istituzionale diretta. Il coordinatore Galante annuncia il pieno supporto all’azione del primo cittadino e della giunta. «Saremo al fianco della Sindaca e dell’Amministrazione comunale, con cui intendiamo avviare un confronto costruttivo per affrontare questa situazione nel più breve tempo possibile» sottolinea il leader locale. Il partito si impegna dunque a mettere a disposizione idee concrete e proposte mirate, confermando un ruolo propositivo a sostegno della maggioranza per migliorare stabilmente la qualità della vita a Valguarnera.

(Foto AI)