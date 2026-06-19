Nicosia punta al Guinness World Record con la decima edizione della Sagra del Nocattolo del 20 e 21 giugno

La città si prepara a vivere un fine settimana indimenticabile all’insegna delle eccellenze locali e del divertimento puro. Torna la Sagra del Nocattolo, giunta al suo decimo traguardo, pronta a trasformare le strade in un immenso villaggio del gusto. Cittadini e turisti avranno l’occasione di assaporare prodotti a chilometro zero e innumerevoli specialità della tradizione culinaria. La manifestazione promette anche musica coinvolgente, esposizioni di veicoli storici e affascinanti spettacoli in dialetto.

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Una sfida da record mondiale per il dolce simbolo cittadino

Quest’anno l’evento punta letteralmente a entrare nella storia. Gli organizzatori hanno lanciato una sfida ambiziosa per conquistare un posto nel Guinness World Record. L’obiettivo consiste nel realizzare la più imponente degustazione collettiva di nocattoli su una tavolata da primato. Una vera e propria prova a tempo coinvolgerà direttamente il pubblico in un momento di grande entusiasmo condiviso. Il nocattolo rappresenta l’emblema gastronomico del territorio, un dolce speciale preparato con fragrante pasta frolla e un goloso ripieno a base di nocciole. Alcune varianti della ricetta prevedono l’uso di mandorle profumate alla cannella, seguendo segreti tramandati di generazione in generazione.

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Il taglio del nastro e il lavoro di squadra delle istituzioni

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 20 giugno alle ore 17.45 in piazzetta San Calogero, dove i rappresentanti istituzionali daranno il via ai festeggiamenti. La manifestazione nasce dalla fruttuosa collaborazione tra l’amministrazione comunale, Confcommercio Caltanissetta Enna, l’associazione 50&Più e diverse realtà associative locali. L’iniziativa gode inoltre del prezioso cofinanziamento della Regione siciliana attraverso il progetto “La Sicilia che piace 2026”. Questa forte sinergia mira a promuovere il patrimonio identitario della comunità nicosiana.

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Le dichiarazioni degli organizzatori e le visite guidate gratuite

Antonio Insinga, presidente della delegazione locale di Confcommercio Caltanissetta Enna, esprime grande soddisfazione per questo traguardo decennale. «Siamo particolarmente orgogliosi di portare avanti, ormai da dieci anni, questa sagra», commenta Insinga, evidenziando come l’appuntamento offra un’opportunità straordinaria per valorizzare la cultura del luogo. Il tentativo di record mondiale rappresenta un importante passo in avanti per far conoscere la città oltre i confini regionali. La domenica mattina, 21 giugno, i partecipanti potranno arricchire l’esperienza con una visita guidata gratuita pensata per svelare i luoghi storici più suggestivi del centro urbano.