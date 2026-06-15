Valguarnera cerca i rappresentanti di quartiere per avvicinare i cittadini al Comune

L’Amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe punta sul coinvolgimento diretto della cittadinanza per migliorare la gestione del territorio. La giunta lancia un appello per individuare i nuovi “Rappresentanti di Quartiere”, figure di raccordo strategiche tra i residenti e il palazzo municipale. L’iniziativa mira a creare una rete capillare di ascolto, capace di intercettare le necessità reali delle diverse zone del paese e di favorire un confronto costante con chi amministra. Una mossa che punta a trasformare la tradizionale lamentela in proposta costruttiva.

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Il quartiere come fulcro della vita sociale del paese

I promotori dell’iniziativa considerano i singoli rioni non solo come semplici agglomerati urbani, ma come veri e propri laboratori di cittadinanza. Secondo la nota diramata dall’esecutivo, i quartieri costituiscono il cuore pulsante di Valguarnera, spazi vitali dove nascono relazioni, emergono criticità ma si sviluppano anche idee e progetti condivisi. In quest’ottica, la disponibilità dei cittadini a ricoprire il ruolo di rappresentante si traduce in un servizio alla collettività, garantendo all’ente locale interlocutori validi per costruire soluzioni su misura per ogni specifica zona.

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Le parole dell’Amministrazione comunale sull’iniziativa

Il comunicato ufficiale sottolinea l’importanza di questa scelta di impegno civico. «Una comunità cresce quando i cittadini scelgono di esserci, di partecipare e di mettersi al servizio degli altri. Per questo guardiamo con grande attenzione alla figura del Rappresentante di Quartiere, uno strumento concreto di partecipazione che consente di rafforzare il legame tra l’Amministrazione Comunale e il territorio» dichiara la giunta. L’invito a candidarsi si rivolge a tutti coloro che desiderano tradurre l’amore per il proprio rione in un’azione di responsabilità amministrativa condivisa.

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L’ascolto quotidiano come fondamento del buon governo

La squadra di governo locale ribadisce che le migliori intuizioni amministrative nascono dal basso. «Siamo convinti che una buona amministrazione non possa prescindere dall’ascolto e dalla collaborazione con i cittadini. Le migliori idee e le risposte più efficaci nascono infatti dal confronto quotidiano con chi vive il territorio» si legge ancora nella nota. L’auspicio finale dell’Amministrazione è quello di registrare una massiccia e convinta adesione da parte dei valguarneresi, per costruire un paese sempre più coeso, inclusivo e protagonista del proprio sviluppo futuro.