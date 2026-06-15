Elezioni amministrative e futuro del centrodestra: l’analisi di Francesca Draià per la Lega

La commissaria provinciale della Lega Francesca Draia rompe il silenzio post elettorale e traccia un bilancio netto sulle recenti consultazioni amministrative. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso agli organi di stampa l’esponente politica analizza la situazione provinciale partendo da un dato di fatto inequivocabile. Il centrodestra esce diviso dalle urne e necessita urgentemente di un confronto aperto e costruttivo tra le diverse anime della coalizione. Nonostante le frammentazioni generali i vertici locali del partito esprimono grande soddisfazione per le performance dei propri candidati, rivelatisi spesso l’ago della bilancia per le vittorie sui territori.

<br />

I successi elettorali tra Valguarnera, Nicosia e Pietraperzia

Il documento politico passa in rassegna i risultati più significativi ottenuti dai rappresentanti leghisti. Nel proprio comune di appartenenza la stessa Draia rivendica un ruolo decisivo per l’elezione del nuovo primo cittadino, forte delle sue 1.050 preferenze personali e dell’ottimo risultato del commissario regionale dei giovani Samuel Scozzarella, votato da 529 elettori. Il comunicato evidenzia inoltre il peso specifico del partito a Nicosia, dove la riconferma del consigliere Nino Mancuso Fuoco ha spinto la vittoria del sindaco Annamaria Gemmellaro. Un copione simile caratterizza Pietraperzia grazie alla solida affermazione di Vincenzo Milazzo, a dimostrazione di un radicamento territoriale in costante crescita.

<br />

Il nuovo percorso politico incentrato sull’ascolto delle comunità

Archiviata la fase del voto la dirigenza provinciale annuncia l’avvio di una nuova stagione politica basata sul confronto diretto. La commissaria promette un vero e proprio tour nei comuni dell’ennese per incontrare amministratori, cittadini, mondo agricolo e tessuto produttivo. L’agenda fissa priorità chiare e non più rinviabili come la sanità pubblica, i servizi scolastici e lo sviluppo economico locale. Un passaggio cruciale del comunicato chiama in causa direttamente il Libero Consorzio, sollecitando un intervento forte e risolutivo per sanare le precarie condizioni della rete viaria provinciale, un’emergenza che penalizza gravemente gli spostamenti quotidiani.

<br />

L’appello finale alla responsabilità e al lavoro di squadra

La nota stampa si chiude con un forte richiamo all’unità di intenti e alla concretezza amministrativa. «Ciò di cui il territorio ha bisogno non sono polemiche, divisioni o attacchi personali, ma lavoro, presenza e capacità di dare risposte concrete» sottolinea chiaramente Francesca Draia citando un passaggio centrale del testo. Il partito si dichiara quindi aperto al dialogo e lancia un appello trasversale a tutti gli amministratori locali, chiedendo di superare le barriere ideologiche. La vera sfida per il futuro richiede grande senso di responsabilità e una sincera propensione a fare squadra nell’interesse esclusivo dei cittadini e della rinascita della provincia.