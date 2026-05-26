Valguarnera – Elezioni, Giuseppe Interlicchia analizza il voto: «Ripartiamo da 498 consensi e resteremo vigili»

Giuseppe Interlicchia interviene sull’esito della recente tornata elettorale e affida a una nota ufficiale le sue riflessioni a bocce ferme. Accettando il responso delle urne con il dovuto rispetto democratico e istituzionale, l’esponente politico rivendica con orgoglio il valore del percorso intrapreso. Sono state 498 le persone che hanno scelto di accordare fiducia alla sua proposta. Un bacino di voti che Interlicchia definisce importante e solido, poiché legato a un progetto politico fondato sullo studio delle regole, sulla trasparenza, sulla competenza e sul rifiuto netto di logiche elettorali superate.

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La difesa del percorso intrapreso e il peso della lista

La consapevolezza di aver offerto un’alternativa concreta bilancia l’amarezza per un risultato che non ha premiato appieno lo sforzo fatto. Interlicchia sottolinea come la sua proposta, seppur forse non compresa nella sua totalità, fosse volutamente lontana dalle promesse facili e dalla semplice ricerca di posizionamenti personali. L’autore della nota avverte inoltre chiunque voglia ironizzare sulle scelte fatte e sul lavoro svolto in campagna elettorale, difendendo a spada tratta le professionalità messe in campo. Un passaggio cruciale della sua analisi riguarda proprio gli equilibri del voto. Interlicchia precisa infatti che senza la presenza della sua lista il divario si sarebbe ulteriormente allargato. Aggiunge inoltre di aver già riconosciuto pubblicamente, e in piazza, il lavoro svolto negli anni dal sindaco Draià, ribadendo che un ritorno al passato non era un’opzione contemplata tra i propri obiettivi.

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Il ruolo futuro e gli auguri alla nuova amministrazione

Sanare undici anni di divisioni in pochi mesi era un’impresa oggettivamente ardua e il copione politico, secondo l’analisi di Interlicchia, non poteva subire stravolgimenti improvvisi. Tuttavia arriva un ringraziamento accorato ai cittadini per aver protetto e alimentato una fiammella di partecipazione che rischiava l’estinzione. Il comunicato si chiude con un messaggio rivolto al nuovo assetto istituzionale cittadino. Interlicchia formula gli auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino, ai banchi della maggioranza e a quelli dell’opposizione, sperando che ogni mossa futura sia dettata dall’esclusivo interesse della comunità. Per quanto riguarda il ruolo del proprio gruppo, la linea dettata è chiara: «Da parte nostra continueremo a essere presenti, vigili e coerenti, a testa alta e con lo stesso impegno di sempre».