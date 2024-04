Meteo – Irruzione artica a Piazza Armerina: temperature in picchiata e venti forti

Una giornata di gelo e raffiche di vento

Oggi, Piazza Armerina si prepara a vivere una giornata che sembra un ritorno in pieno inverno a causa di un’improvvisa irruzione artica che porterà piogge sparse e possibili nevicate nelle aree montuose. Il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una coltre di nuvole dense pronte a scaricare qualche precipitazione, soprattutto nel corso del pomeriggio.

Le previsioni dettagliate

Le temperature, influenzate da questa massa d’aria fredda proveniente dal nord, subiranno un crollo significativo. Dopo una massima che non supererà i 10°C, si prevedono minime serali attorno agli 8°C, per poi toccare valori ancor più bassi durante la notte, fino a raggiungere i 2°C. Particolarmente fredda sarà la zona nord della città, dove il termometro potrebbe scendere sotto lo zero.

Allerta vento: possibili raffiche oltre i 60 km/h

Un elemento da non sottovalutare sarà il vento, che soffierà forte durante tutto il giorno. Le raffiche potrebbero superare i 60 km/h, aumentando la sensazione di freddo e rendendo necessarie precauzioni per chi si troverà all’aperto o in viaggio.

In conclusione, la giornata di domani richiederà una certa cautela, con un clima che, malgrado la stagione primaverile, si farà inaspettatamente rigido e tempestoso. Si raccomanda di vestirsi adeguatamente e di prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle zone più esposte ai venti forti.

David Cartarrasa per StartNews