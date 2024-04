“Valutazione: Associazioni, giudizi sintetici fanno regredire la scuola”

Roma, 18 aprile 2024 – “Ieri il Senato della Repubblica con il voto favorevole di 74 senatori ha approvato il DDL sul voto in condotta nel quale, su proposta del governo, è stato inserito un emendamento approvato nella 7° Commissione cultura per introdurre nella scuola primaria i giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti. Con un’ennesima decisione dall’alto e senza ascoltare il mondo della scuola, delle associazioni professionali e dei genitori fortemente contrario, si è voluto azzerare un processo di cambiamento avviato solo tre anni fa. Un atto pedagogicamente ingiustificato che rischia di far regredire la scuola”. Lo dichiarano con una nota congiunta le associazioni e organizzazioni AIMC, ANDIS, CEMEA, CGD, CIDI, FLC CGIL, LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE, MCE, PROTEO FARE SAPERE.

“Compito della scuola – aggiungono – non è etichettare e classificare i soggetti con i giudizi sintetici, ma emanciparli attraverso una valutazione attenta ai processi di apprendimento, che sappia descriverli e raccontarli, per regolarli e migliorarli. La valutazione degli apprendimenti delle bambine e dei bambini in funzione formativa è nell’interesse di tutte le forze politiche e della società civile, perché da essa dipendono lo sviluppo delle competenze di cittadinanza di ciascuno e il benessere dei soggetti, nonché lo sviluppo della comunità del Paese”.

“Non ci fermeremo” – concludono – “Durante la mobilitazione organizzata il 15 aprile 2024 all’Università Roma Tre dalle associazioni professionali e dei genitori è stato chiaro che gli insegnanti della Repubblica utilizzeranno tutti gli spazi consentiti dalla norma per affermare il valore formativo della valutazione e con esso quello del loro ruolo e della scuola italiana”.