Palermo – Approvazione di una nuova legge regionale per un policlinico universitario a Enna

Una recente legge regionale stabilisce che i nuovi policlinici universitari possano essere istituiti solo in presenza di una università autonoma, escludendo quindi le sedi distaccate. Questo criterio rende la provincia di Enna l’unico possibile candidato per la realizzazione di un nuovo grande policlinico universitario. I deputati regionali Luisa Lantieri e Fabio Venezia hanno condiviso dettagli significativi del progetto, sottolineando come questa iniziativa non solo potenzierà il sistema sanitario locale, ma servirà anche da stimolo per ulteriori miglioramenti infrastrutturali nell’ambito della salute pubblica.

Impatto sul sistema sanitario locale

L’approvazione di questa legge rappresenta un notevole passo avanti per la provincia di Enna, che vedrà non solo la nascita di un policlinico universitario ma anche un generale potenziamento del suo sistema sanitario. Gli effetti positivi di questa legge si estenderanno anche alla vicina Caltanissetta, dove è previsto un rafforzamento dell’ospedale Sant’Elia. Nonostante Caltanissetta ospiti una facoltà di Medicina, essa è considerata una sede distaccata dell’Università di Palermo, il che la esclude dalla possibilità di ospitare il nuovo policlinico.

Il ruolo dei politici locali

I politici locali, tra cui il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, hanno svolto un ruolo cruciale in questa iniziativa legislativa, dimostrando un efficace lavoro di squadra. Questa collaborazione trasversale potrebbe fungere da modello per future iniziative che riguardano l’intera provincia. L’approvazione del policlinico universitario è vista non solo come un traguardo immediato, ma anche come un potenziale catalizzatore di ulteriori miglioramenti e cooperazioni tra le varie entità politiche e sanitarie della regione.