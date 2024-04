Stragi del sabato sera , la Polizia intensifica i controlli. Ritirate tre patenti.

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, la Polizia di Stato di Enna ha messo in atto un’operazione mirata al contrasto della guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti. L’iniziativa, denominata “Stragi del Sabato Sera”, ha coinvolto i comuni di Enna, Piazza Armerina e Leonforte, vedendo l’impiego di tre pattuglie in collaborazione con una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna.

Dettagli dell’operazione

Durante l’operazione sono stati effettuati controlli su 37 veicoli e 56 persone. Il bilancio ha visto due individui deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, uno dei quali anche per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Un altro conducente ha ricevuto una sanzione amministrativa. Complessivamente, sono state registrate due infrazioni al Codice della Strada e sono state ritirate tre patenti di guida, con una decurtazione totale di 15 punti.

Incidente e intervento a Leonforte

Un caso particolarmente significativo si è verificato a Leonforte, dove un’autovettura, dopo aver colpito un guard rail, continuava la marcia nonostante i danni evidenti e le scintille causate dallo sfregamento di un parafango contro la ruota. Il conducente, un neopatentato, è stato fermato in stato di ebbrezza alcoolica. Nel veicolo viaggiavano altre cinque persone; l’intervento tempestivo della polizia ha scongiurato conseguenze più serie.

Questa operazione rientra nelle attività preventive messe in atto dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti causati da sostanze alcoliche e stupefacenti.