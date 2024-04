Enna festeggia la promozione in serie D dopo 34 anni di attesa

I festeggiamenti per la promozione dell’Enna in Serie D hanno avuto inizio ieri sera in Piazza Europa. Una festa lungamente attesa, 34 anni per l’esattezza, che ha visto la comunità locale riunirsi per accogliere il ritorno della squadra da Brolo. Tra cori, fumogeni, canti e balli, l’entusiasmo dei tifosi è stato tangibile, marcando un momento di pura gioia collettiva. Dopo la delusione subita l’anno scorso, i supporter hanno finalmente potuto esprimere tutto il loro entusiasmo. Un’atmosfera di liberazione ha pervaso le strade al passaggio dei giocatori, accompagnati da dirigenti e allenatore, mentre la celebrazione continuava. Questo momento rappresenta non solo un trionfo sportivo, ma anche una rinascita di spirito comunitario e di speranze rinnovate per il futuro del calcio a Enna.