Avviati i lavori di manutenzione alla Villa romana del Casale di Piazza Armerina. Non è prevista alcuna chiusura del sito.

Dettagli dell’intervento

È iniziato un importante intervento di manutenzione alla Villa romana del Casale di Piazza Armerina, noto sito patrimonio dell’umanità. L’azione urgente è stata avviata per eliminare i problemi di ristagno d’acqua e la formazione di muschi nel peristilio, un problema segnalato già nelle scorse settimane dal presidente della Regione durante un sopralluogo. La Soprintendenza per i Beni Culturali di Enna ha preso in carico il progetto, che prevede lavori sia ordinari che straordinari. La Villa comunque continua essere aperta e fruibile e lo sarà anche durante i lavori di restauro che comunque sono molto limitati.

Focalizzazione sui lavori in corso

Le opere includono miglioramenti significativi al sistema di raccolta e scarico delle acque piovane, che riguardano tanto le coperture quanto il massetto della corte. Importanti anche le misure per la sicurezza, come l’installazione delle linee vita necessarie per chi lavorerà sui tetti del complesso. Inoltre, verrà ripristinato il sistema antipiccione, danneggiato in alcune aree. I lavori, affidati alla ditta Esse I – Servizi Industriali Srl di Regalbuto (Enna), prevedono un investimento di 186 mila euro, marcato da un significativo ribasso del 23,6% rispetto alla base d’asta.

Tempistiche e aspettative

Il completamento degli interventi è previsto entro due mesi. Questa operazione non solo preserva l’integrità strutturale e estetica del sito, ma garantisce anche la sua fruibilità futura. L’attenzione è massima per garantire che la Villa romana del Casale possa continuare a essere un luogo di interesse storico e culturale, protetto e valorizzato adeguatamente.