Pluto Tv celebra il suo decimo anniversario.

Pluto Tv, piattaforma del gruppo Paramount, celebra i suoi 10 anni di attività, segnati da una crescita sostenuta e un modello di business originale. In Italia, dove è presente da 3 anni, continua a espandere la sua offerta con più di 100 canali lineari in diretta, oltre a un ampio catalogo on-demand. Questa piattaforma FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) si distingue per la sua capacità di offrire contenuti gratuiti con la semplice accettazione di interruzioni pubblicitarie, proponendo una formula che ricorda la televisione tradizionale ma con una flessibilità moderna.

Un modello di successo

Secondo Olivier Jollet, Executive Vice President di Paramount e International General Manager di Pluto TV, il lancio di una piattaforma gratuita ad-supported era visto come una mossa audace dieci anni fa: “Nessuno si aspettava che questo modello diventasse una tendenza, ma Pluto TV si è rapidamente affermato come un caso di successo a livello globale”. La piattaforma, infatti, non solo ha consolidato la sua presenza in America, ma ha anche esteso il suo raggio d’azione a livello internazionale, sfruttando le sinergie con la vasta libreria del gruppo Paramount.

Offerta diversificata e accessibile

Antonella Dominici, SVP Streaming Italy & South EMEA, sottolinea l’adattabilità dell’offerta di Pluto TV, che varia a seconda della stagionalità e propone canali pop-up tematici per rispondere alle diverse esigenze del pubblico. La facilità di accesso, la gratuità e la varietà dei contenuti fanno di Pluto Tv una scelta preferenziale per molti utenti che desiderano consumare media senza l’obbligo di un abbonamento.

La piattaforma offre una vasta gamma di canali, tra cui serie cult come “South Park”, reality show come “Teen Moms”, e classici come i film di Totò, coprendo generi che vanno dal documentario al divertimento, passando per la musica e lo sport. Questa ecletticità rende Pluto TV un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza televisiva nostalgica ma contemporaneamente adatta alle nuove modalità di consumo digitale.