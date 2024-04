Piazza Armerina – Dino Vullo riconfermato alla guida del Palio dei Normanni

Si è svolta ieri, 12 aprile la seduta della Giunta Comunale, presieduta dall’avvocato Antonino Cammarata, sindaco della città durante la quale è stata deliberata la nomina del Coordinatore Generale del Palio dei Normanni per il triennio 2024-2026. L’evento storico, che rievoca le battaglie dei Normanni contro gli occupanti arabi, è una manifestazione di grande rilievo culturale e turistico, inserita nel Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia.

Dettagli sulla nomina e organizzazione

La Giunta ha approvato all’unanimità la nomina di Dino Vullo, già coordinatore nelle precedenti edizioni, per continuare nel suo ruolo fino al 2026. Questa decisione è stata presa considerando l’importanza di una leadership esperta per la gestione e l’organizzazione del Palio, che si tiene ogni anno tra il 12 e il 14 agosto. Il regolamento del Palio prevede che il Coordinatore Generale sia supportato da vari organismi, inclusi il Comitato per l’organizzazione e la Giuria della Giostra del Saraceno.

Implicazioni per il futuro del palio

La riconferma di Vullo come coordinatore riflette un desiderio di continuità nella gestione dell’evento, assicurando che l’esperienza e la conoscenza accumulata negli anni precedenti contribuiscano a mantenere l’alta qualità e il richiamo del Palio dei Normanni. Una esperienza indispensabile visto il nuovo corso della manifestazione a cui in questi ultimi anni si è finalmente data la valenza di attrattore turistico così come era stato concepito dai suoi ideatori circa settanta anni fa. Con il supporto della Giunta e l’approvazione dei regolamenti finanziari e organizzativi necessari, si prevede che le prossime edizioni del Palio continuino a essere un punto di riferimento culturale e turistico per la regione.

La redazione di StartNews augura buon lavoro al Coordinatore Dino Vullo.