La Regione Siciliana rafforza il supporto ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco

Investimenti e Formazione in Sicilia: La Sicurezza in Primo Piano

Marco Falcone, Assessore regionale all’Economia, durante il III congresso per la Sicilia dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari tenutosi all’Oasi di Troina, nell’Ennese, ha evidenziato l’impegno della Regione Siciliana nel rafforzare il ruolo e l’efficacia dei Vigili del fuoco volontari. L’Assessore ha sottolineato l’importanza di trasformare il plauso verso il loro lavoro in azioni concrete di supporto.

La Finanziaria e le Azioni di Supporto

Secondo l’Assessore Falcone, l’ultima Finanziaria regionale ha concretamente riconosciuto il ruolo vitale che i Distaccamenti volontari svolgono nella sicurezza del territorio, essenziali nell’argine agli incendi e più generalmente nella risposta alle emergenze. «Il riconoscimento dei Vigili del fuoco volontari si è tradotto in un significativo investimento nelle loro capacità e infrastrutture», ha dichiarato Falcone, aggiungendo che sono stati allocati fondi specifici per la formazione e la manutenzione delle strutture in Sicilia orientale.

Il Volontariato: Un Impegno Serio e Necessario

Falcone ha ribadito che il volontariato è un impegno serio che necessita di supporto continuo per garantire efficacia e sicurezza. «Il volontariato non si improvvisa, e sostenere questi uomini e donne che si dedicano al soccorso pubblico è fondamentale», ha concluso l’Assessore, evidenziando come la Regione abbia già in passato investito significativamente in questo settore e continui a farlo, considerando l’aumento dei rischi legati al cambiamento climatico e alla frequenza degli incendi.