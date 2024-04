[VIDEO] – Piazza Armerina Book Festival: intervista a Damiano Gallo

Damiano Gallo, ideatore del Piazza Armerina Book Festival, si appresta a inaugurare, fra qualche mese, la seconda edizione di quello che è rapidamente diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dei libri. Con un programma che annuncia la partecipazione di alcuni tra i più celebrati scrittori nazionali, l’evento promette di essere un vivace crocevia di idee e ispirazioni. Al centro del festival, la lettura emerge non solo come passatempo, ma come una fondamentale chiave di accesso alla cultura e al dialogo interculturale, sottolineando il suo ruolo essenziale nell’arricchire la mente e l’anima.