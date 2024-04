ASP Enna. Assunti 2 Fisioterapisti e 3 Ostetriche

Prenderanno servizio prossimamente, nelle strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, altri due Fisioterapisti e tre Ostetriche, assunti a tempo determinato tramite avviso pubblico per il conferimento di incarichi e supplenze. La Direzione Strategica ha attribuito l’incarico ai fisioterapisti Gianluca Fiscella e Gisella Napoli, in servizio dal 16 aprile prossimo, e alle Ostetriche Ambra Rita Argento, Silvia Longo (in servizio dal 16 aprile) e Chiara Grasso (dal 1° maggio ‘24).

Sulla base delle richieste presentate dai Coordinatori delle Professioni Sanitarie e del Servizio Sociale e delle Professioni Sanitarie Riabilitative, rilevato il fabbisogno di tali figure professionali, il management ha proceduto al conferimento attingendo dalla graduatoria emanata per incarichi e supplenze e tenendo conto delle disponibilità pervenute, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico per la copertura dei posti a tempo indeterminato. L’attività continua di incremento della copertura dei posti vacanti e disponibili ha la finalità di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza offerti dalle Unità Operative interessate.