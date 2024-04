Il vortice polare si inverte sopra l’Artico dopo un evento di riscaldamento improvviso

Il vortice polare si inverte sopra l’Artico dopo un evento di riscaldamento improvviso

Il vortice polare che circola attorno all’Artico sta ruotando nella direzione sbagliata a seguito di un riscaldamento improvviso nell’alta atmosfera, che ha scatenato un importante evento di inversione all’inizio di questo mese. Si tratta di uno dei cambiamenti atmosferici più estremi registrati nella memoria recente.

Una svolta inaspettata

In passato, le interruzioni del vortice polare, una massa rotante di aria fredda che circola intorno all’Artico, hanno scatenato ondate di freddo estremo e tempeste in vaste aree degli Stati Uniti. Il cambiamento attuale nella direzione del vortice non dovrebbe portare a un simile “grande gelo”. Tuttavia, il repentino cambio di direzione ha causato un picco di ozono record sopra il Polo Nord.

Il vortice polare e le sue implicazioni

Il vortice polare è più prominente durante i mesi invernali e si estende nella stratosfera, il secondo strato dell’atmosfera, fino a circa 50 chilometri sopra la superficie. Il vortice ruota in senso antiorario con velocità del vento di circa 250 km/h, paragonabili a quelle di un uragano di categoria 5, secondo l’Ufficio Meteo del Regno Unito. Un vortice simile circonda anche l’Antartide durante l’inverno australe.

Gli eventi di inversione temporanea dei vortici polari possono durare giorni, settimane o mesi e sono causati da un riscaldamento stratosferico improvviso (SSW), quando le temperature nella stratosfera aumentano fino a 50 gradi Celsius in pochi giorni. Questo riscaldamento è causato da “onde planetarie” nell’atmosfera, onde di compressione formate quando l’aria sale verso una regione di diversa densità ed è spinta nuovamente verso il basso dalla forza di rotazione della Terra. Questo processo interrompe o inverte il flusso del vortice.

Le conseguenze dell’inversione

L’evento di inversione attuale nell’Artico è iniziato il 4 marzo. Tuttavia, i venti stanno iniziando a rallentare, indicando che il vortice tornerà presto alla sua traiettoria normale. “È stata un’inversione sostanziale,” ha dichiarato Amy Butler, scienziata climatica presso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e autrice del nuovo blog della NOAA sul vortice polare. La velocità dei venti invertiti colloca l’evento tra i primi sei registrati.

Le interruzioni del vortice polare possono influenzare il clima negli Stati Uniti, come nel 2019, quando un’immensa ondata di freddo si abbatté sul Midwest. Questi eventi meteorologici estremi si verificano quando il vortice polare deforma il getto a getto, un’attuale d’aria che circonda il vortice polare, esponendo le latitudini inferiori a grandi masse di aria gelida artica.

L’interruzione di questo mese non ha modificato la forma del getto a getto, quindi si prevede che i modelli meteorologici rimarranno sostanzialmente invariati. Tuttavia, il cambiamento della temperatura dell’aria intorno all’Artico ha assorbito grandi quantità di ozono dalle latitudini inferiori, creando un picco temporaneo di ozono – l’opposto di un buco dell’ozono. Attualmente, c’è più ozono intorno all’Artico rispetto a qualsiasi altro anno registrato, ma si prevede che questo picco di ozono scomparirà dopo che il vortice polare tornerà alla normalità.

Questo evento di inversione è il secondo del suo genere quest’anno, seguendo un evento minore a gennaio che ha causato un breve periodo di freddo in alcuni stati. I record storici mostrano che gli eventi di SSW sono più probabili durante El Niño o La Niña, le due fasi contrastanti di un ciclo naturale di riscaldamento e raffreddamento a livello planetario. Durante queste fasi, i sistemi meteorologici globali diventano più instabili, preparando il terreno per eventi di inversione più frequenti. Attualmente, ci troviamo in mezzo a un importante El Niño, che potrebbe rendere ulteriori inversioni o interruzioni più probabili nel corso del prossimo anno.

Giulio Boldrini per StartNews