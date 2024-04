Fare la cacca non è più un tabù con Andrex

Andare in bagno è una delle cose più normali da un punto di vista fisiologico, eppure spesso rimane un argomento tabù. La nuova campagna di Andrex, il nome inglese della nostra italiana Scottex, ha l’obiettivo di normalizzare il rapporto delle persone con le funzioni corporee quotidiane, soprattutto quando ci si trova fuori casa. Creato da FCB London e diretto dal famoso regista pubblicitario Andreas Nilsson, questo spot ha tutte le carte in regola per diventare virale.

La campagna si basa su una ricerca condotta da Andrex, dalla quale emerge che circa il 50% delle persone dichiara di essere troppo timido per fare la cacca al lavoro o a casa del partner, e addirittura il 41% ha paura di farlo a casa dei suoceri.

Nel video di lancio, intitolato “First Office Poo,” vediamo un’impiegata d’ufficio che cammina con sicurezza verso il bagno, tenendo in mano un rotolo di carta igienica Andrex. È incoraggiata dal cucciolo di Labrador, simbolo indiscusso del brand, ma allo stesso tempo è guardata con stupore e imbarazzo dai colleghi. La “walk of shame” diventa qui una passeggiata di empowerment, accompagnata da una colonna sonora potente tipica dei film d’azione. Tutto è enfatizzato dai suoni ASMR, come le tastiere del computer o il suono del peto che attira gli sguardi giudicanti dei colleghi, o ancora il fruscio delle mani che accarezzano la carta igienica.

Il secondo video, intitolato “Post Poo Euphoria,” celebra il benessere post-evacuazione. Un uomo balla una danza di gioia dopo essere uscito da un bagno pubblico. Insomma, questi due video esilaranti ci fanno ben sperare in una normalizzazione di questa pratica millenaria, chiamata “fare la cacca,” che forse non è poi così strana come spesso ci fanno credere.

Serena Costa per StartNews